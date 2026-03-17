El VAR salva a Turpin: roja a Bernardo Silva por evitar un gol con el brazo y penalti para el Madrid

El VAR salvó a Clément Turpin en la primera parte del Manchester City-Real Madrid. La que se produjo en el 17′ fue una de las acciones más importantes del partido de vuelta de octavos de final, cuando un tiro al palo de Vinicius se convirtió en una segunda ocasión en la que, también el brasileño, disparó de nuevo y, para evitar que entrase en la portería, Bernardo Silva sacó descaradamente el brazo.

Turpin no lo vio en directo y, al consultarlo en primera instancia con el VAR señaló un fuera de juego que no existía. Jerome Brisard le avisó de ello y de que también había un penalti claro de Bernardo Silva por mano. El francés se fue a ver la jugada en la pantalla y ahí ya no tuvo dudas: pena máxima para el Real Madrid y tarjeta roja al portugués.

El City, después de un buen inicio con varias ocasiones y forzando auténticos paradones de Thibaut Courtois, se vio con un jugador menos y cuatro goles en contra en el 22′. Vinicius generaba todo el peligro de los blancos en el área rival, ya que, aparte del palo y su gol de penalti, tuvo una gran oportunidad justo después en la que mandó el balón por alto.

El Etihad temblaba con cada acelerón del brasileño, que puso el 0-1 y el 4-0 en el global tras un error de Turpin que se solucionó gracias al VAR. La mano de Bernardo Silva no dejaba lugar a dudas y la acción ilegal merecía el penalti y la expulsión, algo que sentenciaba prácticamente a los de Pep Guardiola en la Champions League.