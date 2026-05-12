Todos los presidentes del Real Madrid, títulos y palmarés

Florentino Pérez toma la palabra este martes a las 18:00 horas en la ciudad deportiva Real Madrid. El presidente del club blanco atenderá a los medios después de que su equipo haya cerrado otra temporada sin títulos y responderá a las preguntas de los periodistas sobre la situación actual de la entidad.

El actual mandatario es uno de los más longevos del Real Madrid. Consulta quiénes han sido todos los presidentes de los 124 años de historia del club blanco. Florentino Pérez es el más exitoso de todos, ya que con él al frente, a lo largo de sus dos etapas, se han conseguido 37 títulos de los 106 que suma la entidad en existencia.

Sin duda, Florentino Pérez, si no el que más, es uno de los presidentes que más ha representado la esencia del Real Madrid en sus 124 años de historia. En 2000 reemplazó al queridísimo Lorenzo Sanz con la difícil labor de superar sus siete títulos (dos Champions incluidas) en sólo cinco temporadas entre las secciones de fútbol y baloncesto.

Florentino Pérez firmó una gran primera etapa de 2000 a 2006, pero el Real Madrid fallido de los galácticos supuso su fin, algo similar a lo que está sucediendo a día de hoy con un equipo que estaba llamado a dominar Europa, pero cuyos jugadores no acaban de congeniar. Durante sus tres años de pausa hasta 2009, Ramón Calderón ocupó la presidencia y con él el equipo blanco levantó las dos Ligas de Bernd Schüster.

El actual presidente es el segundo más longevo de la historia del Real Madrid. Con sus 21 años al frente del club, Florentino Pérez sólo está por debajo del legendario Santiago Bernabéu, que da nombre al estadio. El ex jugador, entrenador y ejecutivo logró que el equipo blanco consiguiese seis Copas de Europa y un total de 33 títulos en fútbol y 47 en baloncesto.

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