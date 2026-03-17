Una estelada se cuela detrás del banquillo de Arbeloa en el Etihad

Un aficionado del Manchester City lució una estelada detrás del banquillo de Álvaro Arbeloa en el Etihad. Este periódico captó lo ocurrido en la previa del partido de vuelta de octavos de final de la Champions League. Pocos minutos antes de que empezase el choque, un individuo intentó provocar al entrenador del Real Madrid desplegando una bandera independentista de Cataluña en la parte inferior de la tribuna, muy cerca de la banda.

La estelada concuerda con los ideales de Pep Guardiola, que nunca ha ocultado su sentimiento independentista. Ningún miembro del estadio le pidió que la retirase. El equipo inglés está obligado a remontar al Real Madrid el 3-0 de la semana pasada en el Santiago Bernabéu para seguir con vida en la Champions tras caer eliminado el curso anterior precisamente ante los blancos.