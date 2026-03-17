Arbeloa hace de la necesidad virtud con la cantera: «Tiene mucho mérito y los chavales son muy buenos»

Arbeloa ha hecho de la necesidad virtud y en el Real Madrid lo celebran. En la cúpula madridista están encantados con la valentía que está demostrando el técnico salmantino. «A los canteranos no hay que subirlos a entrenar con el primer equipo, hay que ponerlos y eso tiene mucho mérito», aseguran desde las entrañas de la entidad madridista. El pasado sábado, al ver cómo los madridistas acababan el partido contra el Elche con siete jugadores criados en La Fábrica, uno de ellos con el brazalete de capitán, sintieron orgullo y la convicción de que el salmantino está haciendo las cosas muy bien.

Arbeloa está apostando de esta manera por la cantera porque no le queda otra, obvio. No hay que esconderlo. El entrenador ha llegado a acumular hasta 10 bajas para un partido. Unos números tan elevados como sorprendentes. Pero Arbeloa ha decidido que, en vez de seguir los pasos de otros técnicos que también llegaron a acumular muchas ausencias, como Ancelotti, que prefería cambiar de posición a los jugadores con tal de no contar con un canterano, el actual entrenador madridista no tiene el más mínimo inconveniente en tirar de los jóvenes.

Y lo mejor es que los jóvenes están respondiendo. «Los chavales son muy buenos y están demostrando que si les dan confianza, responden», aseguran desde la entidad madridista. Los jóvenes no solo hacen grupo, sino que también suman y mucho. El alumno aventajado es Thiago Pitarch, pero todos los canteranos que llegan desde las categorías inferiores están siendo importantes. Arbeloa es el gran valedor de todos ellos y el que ha tenido la valentía de darles la confianza que necesitan.

Arbeloa se gana el crédito

Otro que ha sido formado en la cantera es Arbeloa. Primero lo hizo como jugador y después como entrenador. El salmantino ha demostrado que tiene madera para ser entrenador del conjunto blanco. Nadie puede asegurar su continuidad una vez finalice la temporada, pero tras lo visto hasta el momento, donde el salmantino pasó por encima del catalán, desde la dirección deportiva tienen claro que buscar un entrenador no es una urgencia y que lo más apropiado es esperar a ver cómo termina la temporada el actual técnico.

Arbeloa tiene mucho más que crédito. En estos momentos, desde Valdebebas solo quieren darle tiempo y paciencia, porque poco a poco está demostrando que puede ser un técnico de presente y también de futuro. El técnico ha sido capaz de recuperar a un vestuario tocado y de tener comprometido a un equipo capaz de creer en su plan, llevarlo a cabo y ejecutarlo con éxito.

Eso sí, Arbeloa tendrá más sencillo seguir siendo entrenador del Real Madrid la próxima temporada si gana uno de los dos títulos a los que los madridistas siguen aspirando: la Liga o la Champions. El reto es mayúsculo y tanto desde la cúpula como el propio técnico tienen claro que, si no gana, deberán separar sus caminos.