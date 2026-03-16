Rüdiger: «No voy a discutir con Rico, si voy con intención no se levanta del suelo»

Antonio Rüdiger fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Etihad Stadium, donde los madridistas disputarán la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City. Los de Arbeloa llegan a este partido con una ventaja de tres goles tras ganar en el Santiago Bernabéu, donde Valverde firmó una actuación estelar.

«He estado en muchos partidos así. Gané la Champions con el Madrid. Trabajas para estos partidos, estos momentos. Hemos jugado muchas veces contra el City estos años, uno de los mejores equipos de Europa. Si quieres ganar la Champions, tienes que jugar con el City», comenzó.

Sobre su físico, fue claro: «He tenido problemas físicos, pero eso forma parte del pasado. Me siento bien y estoy listo para este gran escenario. Ese fue mi objetivo, estar a estas alturas de la temporada y ser útil para el equipo».

También habló de su enfrentamiento con Haaland: «Son números. En la fase liga me ganó. Es un placer jugar contra un jugador como él, necesito las batallas físicas».

Sobre su renovación, acaba contrato el 30 de junio, comentó lo siguiente: «He estado en muchos partidos así. Gané la Champions con el Madrid. Trabajas para estos partidos, estos momentos. Hemos jugado muchas veces contra el City estos años, uno de los mejores equipos de Europa. Si quieres ganar la Champions, tienes que jugar con el City».

«Me siento bien aquí. Noto el respeto de la gente y lo aprecio mucho. Pero a veces no hay que pensar en el lado emocional, sino que también tengo que pensar en que me encuentro bien y tengo un trabajo por hacer. Pero me encanta el Real Madrid», añadió.

También habló de la falta que cometió sobre Rico, jugador del Getafe: «He visto las imágenes a cámara lenta y es terrible. Pero si ves la jugada en sí, yo no voy a discutir con él, pero no le maté. No hay que exagerar el contacto, porque si voy con intención le lesiono. Hablé con él después del partido. Si congelas una imagen no te cuenta todo. Y no fue roja, no me echaron. Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso. Por eso creo que esas declaraciones son un poco exageradas. No hay que seguir con esto».

Sobre su veteranía, comentó lo siguiente: «Jugamos con jóvenes y tengo que ayudarles. También es importante que los jóvenes entiendan su papel y tienen que escuchar. Solo puedes ayudar a los que se quieren ayudar».

Continuó hablando de los jóvenes: «Como veterano, tienes que asumir esa responsabilidad y quitar presión a la gente más joven. Mira los que están entrando, son muchos y están haciendo una gran labor. Chapó al entrenador por darles esa confianza».