La confesión más madridista de León XIV: «El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid»

El Papa León XIV ya está en España. Pero antes de emprender el viaje hacia el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Sumo Pontífice respondió a la gran pregunta: «¿Real Madrid o Barcelona?». Ambos clubes son los dos gigantes del país y hay mucha rivalidad entre ellos, pero León XIV lo tuvo muy claro en cuanto le formularon la cuestión. «Eso es fácil…», dijo. Aunque comenzó con una respuesta diplomática, acabó confesando su pasión por el conjunto madridista.

«¿Real Madrid o Barcelona? Eso es fácil…», empezó diciendo el Santo Padre a la pregunta de una periodista que viajaba con él en el avión a España, para luego responder que «el Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid». Prevost es el apellido real del actual Papa. Su nombre es Robert Francis Prevost, pero cuando accedió al cargo, como es tradición, se cambió el nombre y escogió León como nombre papal.

Durante su estancia en Madrid, el Santo Padre dará una misa en el Santiago Bernabéu. Será el próximo lunes 8 de junio a las 19:00 horas. Prevost tendrá la ocasión de visitar el templo de su equipo favorito, tal y como reconoció él mismo antes de aterrizar en la capital de España, donde le estaban esperando el Rey Felipe VI y la Reina Letizia para darle la bienvenida a nuestro país.

🚨 El Papa León XIV en su visita a España: «¿Real Madrid o Barcelona? Eso es fácil… El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del REAL MADRID”. pic.twitter.com/JvvvcIvlxl — Naninho (@SrNaninho) June 6, 2026

Después de escuchar estas declaraciones, llegó la respuesta de un Florentino Pérez que le dio la bienvenida a la capital de España se mostró orgulloso de que el Papa sea del Real Madrid. «Quiero dar la bienvenida al Papa León XIV, que en el avión le ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Eso para nosotros es un orgullo y un honor. Bienvenido a Madrid», señaló el candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid durante su acto de cierre de campaña.