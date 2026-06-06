Visita del Papa León XIV en Madrid, en directo: a qué hora llega, agenda, horarios, recorrido y calles cortadas hoy en vivo
Sigue en directo las noticias sobre la visita del Papa León XIV a Madrid que está prevista entre el 6 y el 9 de junio
El mapa del recorrido oficial del papamóvil en Madrid: los mejores sitios para verlo
La llegada del Papa León XIV a Madrid hoy sábado 6 de junio marca un acontecimiento excepcional para la Iglesia católica y para España. Será la primera visita de un Pontífice al país en los últimos quince años, desde el viaje realizado por Benedicto XVI en 2011. La expectación es máxima ante una agenda que incluye actos religiosos y encuentros multitudinarios en distintas ciudades de España. La capital es la primera parada de un recorrido que posteriormente continuará en Canarias y Cataluña.
La previsión de asistencia supera los dos millones de personas durante los distintos actos, una cifra que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo organizativo y de seguridad.
Cortes de tráfico y calles afectadas
Las zonas más afectadas de Madrid son el paseo de la Castellana y los entornos de Cibeles, Recoletos, Plaza de Lima, el paseo del Prado y el estadio Santiago Bernabéu, espacios que concentrarán buena parte de las actividades previstas durante la visita. También se prevén cortes de tráfico en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y Movistar Arena.
El ayuntamiento recomienda evitar el uso del coche privado en el centro y planificar desplazamientos con antelación. Consultar la página de Incidencias de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para actualizaciones en tiempo real.
Agenda y horario de los actos del Papa en Madrid hoy, 6 de junio
- 08:00 horas: salida del Papa del aeropuerto Roma-Fiumicino hacia Madrid.
- 10:30 horas: llegada del Papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
- 11:30 horas: ceremonia de bienvenida del Papa en el Palacio Real de Madrid.
- 12:00 horas: visita de cortesía a los reyes de España.
- 12:30 horas: primer discurso oficial en España ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.
- 18:00 horas: visita a los operadores y asistidos del Proyecto Social «CEDIA 24 HORAS» de Cáritas Diocesana de Madrid.
- 20:30 horas: el Papa presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima.
Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía reciben al Papa
Los monarcas y sus hijas reciben al Papa a su llegada al Palacio Real. El pontífice ha saludado desde el coche oficial a los fieles que se han congregado a las puertas del palacio para ver la llegada de León XIV. Los fieles han coreado: ¡Viva el Papa! a su llegada.
Mapa de cortes de tráfico en Madrid por la visita del Papa León XIV: calles afectadas, cambios en la EMT y autobuses gratis
Con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio de 2026, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo de movilidad sin precedentes para gestionar la llegada de hasta 1.800.000 personas entre los dos grandes actos: la Vigilia de Oración del sábado 6 en la Plaza de Lima y la Santa Misa del domingo 7 en la Plaza de Cibeles. Los cortes de tráfico comenzaron el 21 de mayo con los primeros montajes y se irán intensificando hasta el domingo 7. La recomendación del Consistorio es clara: evitar el coche privado en el centro y usar el transporte público, que será gratuito y reforzado durante toda la semana.
El Palacio Real iza la bandera ante la llegada del Papa
El Palacio Real iza la bandera del Vaticano a la llegada del pontífice a España. Los Reyes y la comitiva política ya se encuentran en el interior esperando su llegada.
Las campanas de La Almudena repican a la espera de la llegada del Papa León XIV
Las campanas de la Catedral de la Almudena repican a la llegada del pontífice al Palacio Real, donde será recibido por los monarcas y las autoridades políticas.
El Rey llega al Palacio Real
Don Felipe y doña Letizia llegan al Palacio Real para recibir al pontífice en su primera visita oficial como Papa.
Letizia hace uso del «privilegio del blanco» como reina católica ante el Papa
Letizia ha reaparecido vestida de blanco impoluto, una elección que podría parecer sencilla a simple vista. Se trata del conocido como «privilegio del blanco», una concesión especial de la Santa Sede que permite a determinadas reinas católicas vestir de este color en presencia del Papa.
Fieles se reúnen en las proximidades del Palacio Real
Miles de fieles se concentran, y cada vez, a las puertas del Palacio Real para ver de cerca al Papa en su llegada a Madrid. La emoción de los presentes es palpable y se escuchan ¡Viva el Papa!
El Papa pasa su primera hora en España
León XIV ya está en España y durante su primera hora en nuestro país ha saludado a los monarcas, presidente del Gobierno y autoridades políticas, además de obispos y cardenales que le han recibido en el aeropuerto. Posteriormente, ha tenido una breve audiencia con todos ellos en el pabellón de autoridades.
El Papa León XIV ya está en España: así ha sido el recibimiento de los Reyes en el aeropuerto de Barajas
El Papa León XIV ya está en España. Se trata de su 4.º Viaje Apostólico desde que comenzó su pontificado el pasado 8 de mayo de 2025. El sucesor de San Pedro llega después de haber pasado largas temporadas como Prior General de los Agustinos en nuestro país, especialmente en la Sierra de Guadarrama, donde la Orden tiene una importante presencia en San Lorenzo de El Escorial.
El Papa dedica unas palabras a los periodistas
León XIV agradece a los periodistas que viajan con él en el avión su presencia durante esta gira que durará siete días y destaca la presencia de los jóvenes en los actos organizados durante los próximos días.
Pedro Sánchez abandona el aeropuerto
El presidente del Gobierno abandona el aeropuerto de Barajas tras la marcha del Papa León XIV y los monarcas para esperar al pontífice en el Palacio Real.
El Papa abandona el aeropuerto de Barajas
León XIV abandona el aeropuerto mientras los Reyes y el presidente del Gobierno entran en sus vehículos respectivos para recibir al Papa en el Palacio Real.
El pontífice sale del aeropuerto de Barajas
León XIV, acompañado de los Reyes, abandona el aeropuerto de Barajas para subirse a los coches privados que le esperan a las puertas del lugar y poner rumbo al Palacio Real.
El Papa León XIV, en España
El pontífice abandona el pabellón de las autoridades del aeropuerto de Barajas tras reunirse en privado con los Reyes y las autoridades políticas.
CEDIA prepara la llegada del Papa
El Centro de Información y Acogida de personas sin hogar 24 horas para recibir al Papa y será la primera parada en su gira por Madrid.
El pontífice se reunirá con la familia real en privado
León XIV mantendrá una reunión privada con la princesa Leonor y la infanta Sofía en el Palacio de la Zarzuela.
El Papa se reúne en privado con los Reyes y representantes políticos
León XIV se reúne en el pabellón de autoridades del aeropuerto de Barajas para tener una audiencia privada con los Reyes de España y las autoridades políticas que conforman la comitiva política.
Los fieles saludan al Papa
El pontífice saluda a los fieles; le dan regalos, entre ellos una talla de la Virgen Mariana. Son las primeras personas de a pie que han podido hablar con él y saludarle.
El Papa saluda a las familias que le reciben en el aeropuerto
El pontífice saluda a las 50 familias y niños que se encontraban en el pabellón de las instituciones para recibir al Papa.
Repique de campanas por la llegada del Papa
Las campanas de la Almudena y de todas las iglesias de Madrid para anunciar la llegada del pontífice a España.
Los Reyes caminan junto al Papa
Los Reyes de España acompañan a León XIV en la alfombra roja y saludan a los representantes políticos que asisten al recibimiento.
El Papa ya está en España
El papa León XIV desciende del avión y saluda a don Felipe y doña Letizia a su llegada a España. Tras unas breves palabras con los Reyes, inician la recepción oficial.
El Papa León XIV ya está en España
Los Reyes salen del pabellón de autoridades junto con el presidente del Gobierno para prepararse y recibir a León XIV a su llegada a Madrid.
El Papa León XIV llega a España
El papa aterriza en España a las 10:30 am, tras un vuelo de casi dos horas de trayecto. El pontífice ha sido recibido con una alfombra roja y el equipo de medios del Papa desciende del avión.
Los operarios del aeropuerto preparan el descenso del avión del Papa
Los operarios del aeropuerto de Barajas preparan la escalerilla para aproximarla a la zona donde frenará el avión en el que viaja el Papa León XIV y comenzar la recepción oficial.
El avión de León XIV adelanta su llegada a Madrid
El avión en el que viaja el pontífice ha adelantado su hora de llegada 15 minutos. La llegada del vuelo estaba prevista para las 10:30, pero finalmente el avión ha tocado tierra a las 10:15.
El presidente del Gobierno saluda a los Reyes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a don Felipe y doña Letizia en el aeropuerto de Barajas a la llegada del pontífice a España.
Aterriza el avión del pontífice en el aeropuerto de Barajas
El avión en el que viaja León XIV ya ha aterrizado en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Madrid Barajas, donde será recibido por los Reyes y el presidente del Gobierno.
La primera visita del Papa será a un centro de Cáritas en Madrid
León XIV hará su primera visita a un centro de Cáritas, CEDIA. Un centro que acoge a personas sin hogar, donde compartirán sus testimonios con el pontífice.
Más de 15.000 personas siguen el vuelo de León XIV a España en tiempo real
Más de 15.000 personas estaban siguiendo el recorrido del avión del Papa León XIV en tiempo real antes de su aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Dos niños entregarán flores al Papa a su llegada al aeropuerto
León XIV recibirá una ofrenda floral por parte de dos niños tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde comenzará su visita por España
El presidente del Gobierno saluda a los representantes políticos en Barajas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha saludado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde de la ciudad y a obispos que esperan la llegada de León XIV en el aeropuerto de Barajas.
Llega el presidente del Gobierno al aeropuerto para recibir a León XIV
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para recibir al Papa en su visita a España.
Así son los 20.000 voluntarios del Papa León XIV en Madrid
Miles de voluntarios se están acercando a los centros de acreditación para recoger el material con el que participarán en los multitudinarios actos programados.
Más de 18.000 voluntarios colaboran en los actos y visitas del Papa León XIV
18.600 voluntarios participan en los actos y visitas del pontífice en Madrid, de los cuales más de 16.000 ya han recogido sus credenciales, kit y cometido.
León XIV usará el castellano, catalán y francés en su visita a España
El Papa León XIV pronunciará todos sus discursos en español, con la excepción de uno en francés en el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), que alberga a migrantes de África de habla francófona, y utilizará el catalán en la misa en la Sagrada Familia.
25 niños de entre 3 y 12 años esperan ya en el aeropuerto de Barajas para recibir al Papa
Los menores, acompañados por padres y profesores, se encuentran ya en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir al Papa León XIV, que está previsto que aterrice a las 10.30 horas.
Madrid despliega el mayor dispositivo policial de la historia para recibir al Papa León XIV
La visita del pontífice ha requerido de un dispositivo nunca antes visto en la historia democrática de España, hasta 14.000 efectivos velarán por la seguridad desde este sábado.
El Papa será recibido por los Reyes y el presidente Sánchez
El Pontífice será recibido por los Reyes de España, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al país, donde comenzará una apretada agenda que le llevará a protagonizar una treintena de actos en Madrid, Barcelona y Canarias en siete días.
León XIV ya viaja desde Roma con destino a España a bordo de un avión de ITA Airways
Un avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el Papa León XIV con destino a España ha despegado este sábado 6 de junio poco después de las 08.00 horas desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino con destino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde está previsto que aterrice a las 10:30 horas.
A qué hora llega el Papa León XIV a Madrid
¡Buenos días! Hoy sábado, 6 de junio es un día histórico por la llegada del Papa León XIV a España, cuya primera visita será Madrid, seguidamente de Barcelona y Canarias. La hora estimada de llegada del Papa al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas está prevista a las 10:30 horas (hora peninsular).
Llegada del Papa al Palacio Real
A la llegada de León XIV, el Rey ha recibido al Papa besándole la mano y la Reina en el anillo. El monarca ha presentado a sus hijas al pontífice.