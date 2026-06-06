La llegada del Papa León XIV a Madrid hoy sábado 6 de junio marca un acontecimiento excepcional para la Iglesia católica y para España. Será la primera visita de un Pontífice al país en los últimos quince años, desde el viaje realizado por Benedicto XVI en 2011. La expectación es máxima ante una agenda que incluye actos religiosos y encuentros multitudinarios en distintas ciudades de España. La capital es la primera parada de un recorrido que posteriormente continuará en Canarias y Cataluña.

La previsión de asistencia supera los dos millones de personas durante los distintos actos, una cifra que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo organizativo y de seguridad.

Cortes de tráfico y calles afectadas

Las zonas más afectadas de Madrid son el paseo de la Castellana y los entornos de Cibeles, Recoletos, Plaza de Lima, el paseo del Prado y el estadio Santiago Bernabéu, espacios que concentrarán buena parte de las actividades previstas durante la visita. También se prevén cortes de tráfico en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y Movistar Arena.

El ayuntamiento recomienda evitar el uso del coche privado en el centro y planificar desplazamientos con antelación. Consultar la página de Incidencias de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para actualizaciones en tiempo real.

Agenda y horario de los actos del Papa en Madrid hoy, 6 de junio