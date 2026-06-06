Ovaciones, himnos y salvas: el espectacular recibimiento de los Reyes al Papa en el Palacio Real

Ovaciones, himnos y salvas han sido las protagonistas del espectacular recibimiento de los Reyes al Papa en el Palacio Real. León XIV ha sido recibido este sábado por toda la Familia Real, en el primer acto oficial de su visita a España, la primera de un pontífice desde 2011.

El Papa ha llegado a la Plaza de la Armería con más de un cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto, escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo. Los Reyes le han esperado a pie de coche para saludarle a su llegada. La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, que no se habían desplazado al aeropuerto, han compartido con el pontífice la escucha al himno vaticano y del himno español.

La llegada de León XIV ha sido recibida con aplausos y gritos de «viva el Papa» por los cientos de personas congregadas en la plaza y en la escalinata de la catedral de la Almudena. A lo largo de la ceremonia, los aplausos han ido en aumento y también se han escuchado gritos de «aquí está la juventud de España».

Desde la tribuna de honor, la Familia Real y el Pontífice han presenciado 21 cañonazos: 17 por la máxima distinción militar reservada a jefes de Estado, condición que ostenta el Papa como soberano de la Ciudad del Vaticano, y cuatro adicionales en honor al Rey. Durante la salva se han interpretado los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y de España.

Felipe VI y León XIV han pasado revista a la formación militar desplegada en la Plaza de la Armería, integrada por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores, el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

El Papa en España

Por la tarde, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social ‘Cedia 24 horas’ y a las 20.30 horas será el momento del primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes. Será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

El domingo, a las 10.00 horas, tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30, mantendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro ‘Tejer redes’.

El obispo de Roma ha llegado a Madrid en un vuelo que ha adelantado quince minutos su aterrizaje en Barajas, programado inicialmente a las 10:30. En el aeropuerto, tanto los reyes como el presidente del Gobierno han participado en una recepción oficial en el Pabellón de Estado, donde también les ha recibido una comitiva infantil. Durante el viaje, a los periodistas les ha trasladado que su intención estos días es trasladar «el respeto por cada ser humano».

Este recibimiento marca el inicio de un viaje oficial que se extenderá hasta el próximo 12 de junio. Durante los próximos días, la planificación del Pontífice incluye una importantísima intervención ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado en las Cortes Generales, además de un posterior viaje a Canarias para conocer de primera mano la situación en las islas.