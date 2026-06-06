El Papa León XIV ya está en España: así ha sido el recibimiento de los Reyes en el aeropuerto de Barajas

El Papa León XIV ya está en España. Se trata de su 4.º Viaje Apostólico desde que comenzó su pontificado el pasado 8 de mayo de 2025. El sucesor de San Pedro llega después de haber pasado largas temporadas como Prior General de los Agustinos en nuestro país, especialmente en la Sierra de Guadarrama, donde la Orden tiene una importante presencia en San Lorenzo de El Escorial.

Mientras replicaban las campanas de la Catedral de La Almudena al unísono con todas las iglesias de Madrid, el Santo Padre bajaba del avión visiblemente emocionado, a una tierra que en otras ocasiones llegó conduciendo en su propio coche desde Roma. Es su primer viaje tras la publicación de la Carta Encíclica Magnifica Humanitas el pasado 15 de mayo.

A las 10:15 horas de este sábado, el Santo Pontífice ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de Roma, 15 minutos antes de lo previsto. Será su primera parada en España de esta misión. El martes partirá a Barcelona y el jueves a las Islas Canarias.

A su llegada al aeropuerto, el Santo Padre ha sido recibido por el Rey de España, Felipe VI y la Reina Letizia. Tras los saludos de honor y la presentación de las respectivas delegaciones, el Pontífice y los soberanos de España se han reunido en el salón de honor del aeropuerto.

Al final de este encuentro, el Papa León XIV se trasladará al Palacio Real, donde tendrá lugar la Ceremonia de Bienvenida. Al final de este encuentro, el Pontífice se dirigirá junto al Rey Felipe VI al Salón de las Columnas para el Encuentro con las Autoridades, la Sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático, donde pronunciará su primer discurso en tierras españolas.

Por la tarde, está previsto que León XIV visite a los Operadores y Asistidos del proyecto social Cedia 24 horas de Cáritas, en el centro de información y acogida, y por la noche, presidirá la Vigilia de Oración con los Jóvenes, en la Plaza de Lima.

Benedicto XVI y Prevost en El Escorial

Benedicto XVI fue el último Papa que había visitado España. Lo hizo en 2011, en un viaje en el que también estuvo presente Robert Prevost. Su Santidad y el líder de los agustinos estuvieron juntos en la basílica de San Lorenzo de El Escorial, durante el encuentro con los jóvenes profesores universitarios celebrado el 19 de agosto, como ocasión de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.