Sánchez prometió en su regularización masiva que los inmigrantes vendrían «a trabajar y a contribuir»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió durante una de sus comparecencias de febrero en el pleno del Congreso que los inmigrantes que iba a regularizar vendrían «a trabajar y a contribuir» y criticó «esa ficción imposible» de que los extranjeros «vienen a cobrar paguitas y, al mismo tiempo, les quitan el empleo a los españoles».

Cinco meses después, los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social dejan en entredicho que los cientos de miles de regularizados desde abril estén contribuyendo. Al menos, más de medio millón de todos a los que el Ejecutivo de Sánchez ha concedido ya un permiso para trabajar en España no lo están haciendo.

Hace tan solo unas semanas, Sánchez aseguró que estos ciudadanos extranjeros llegaban «para hacer país». Sin embargo, a fecha de 30 de julio sólo un 31,9% de los 822.000 inmigrantes regularizados o, al menos, con derecho a residir y emplearse, están afiliados a la Seguridad Social. Es decir, casi un 70% de estos ciudadanos extranjeros no se ha dado de alta en el sistema.

En la misma línea, el Gobierno publicó un vídeo donde las ministras Elma Saiz y Diana Morant defendían el proceso de regularización masiva de inmigrantes, presentando a los nuevos regularizados como científicos, investigadores o expertos en inteligencia artificial.

De nuevo, sus expectativas no se están cumpliendo. A finales de julio, la cifra total de afiliados a la Seguridad Social se situaba en 22,5 millones y sólo 262.475 extranjeros recién regularizados se encontraban en alta.

De todos ellos, el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, el 8,3% pertenecían al Sistema Especial Agrario, el 5,4% al Sistema Especial de Empleados de Hogar y 12.675 (4,8%) eran autónomos.

Una promesa para «dinamizar el empleo»

En plena campaña de lo que el Ejecutivo ya bautizó como una «regulación histórica», Sánchez destacó que la medida tendría impacto en la vida de miles de personas que verían reconocidos sus derechos y por fin podrían «ejercer también sus obligaciones», incidiendo en el avance social, económico y también moral que supondría para España.

En este sentido, Sánchez llegó a manifestar que los nuevos regularizados ayudarían a «dinamizar el empleo», aunque también apuntó en una de sus visitas a inmigrantes ya regularizados por procedimientos anteriores que el éxito de esta conquista colectiva dependería en gran medida de «cómo se desempeñe el propio proceso de regularización y de cómo estas personas se integren en nuestras empresas».

Pese a la realidad de los datos puestos en contexto por este periódico, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dijo este martes que la incorporación de 262.475 personas al sistema procedentes del proceso extraordinario de regularización constituye «un éxito de país» y «un éxito colectivo», fruto directo de las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo.

De hecho, la ministra remarcaba, sin llegar a dar el dato exacto de los 822.000 regularizados que sí aportó el 23 de julio, que «ya estamos superando el 70% de la resolución de los expedientes, pero estamos trabajando indudablemente para que siga teniendo ese impacto positivo en la afiliación».

En este punto, Saiz también se ha querido cubrir las espaldas asegurando que las cifras actuales sólo reflejan «una foto fija a 30 de julio que se va moviendo».