El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ensalza este martes la regularización masiva de personas en situación administrativa irregular impulsada por el Ejecutivo socialista, que ha solicitado más de un millón de inmigrantes ilegales. Lo hará rodeado de siete ministros en un acto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza Elma Saiz, cuyo título es «¿De dónde vienen? Vienen de hacer país».

El líder socialista inaugura el acto en el que se presentará el Plan de Integración y Ciudadanía y la campaña institucional ¿De dónde vienen? Vienen de hacer país en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El acto lo clausura la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Además, acuden la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

La intervención del presidente llega el mismo día en el que termina el plazo para que las personas en situación administrativa irregular puedan solicitar su regularización en el proceso abierto por el Gobierno para que puedan normalizar su situación en España.

Hasta la fecha, han solicitado beneficiarse de este procedimiento más de un millón de inmigrantes, si bien hasta ahora sólo se han admitido a trámite alrededor de 360.000 expedientes, según El País. La cifra está muy por encima del dato de 500.000 inmigrantes que, en un principio, desde el Gobierno detallaron que podrían beneficiarse de esta medida.

Sin embargo, una institución independiente como la AIReF advirtió que «a lo mejor se está más cerca de las 800.000». Una cifra que va en la misma línea de los cálculos que hizo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según esta institución, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular «podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, la de 840.000». «Representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios», subrayaba este ente independiente. La realidad ha superado incluso esas cifras más abultadas.

Regularización masiva de inmigrantes

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.