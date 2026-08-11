Así es la vivienda de lujo que sale a la venta en la famosa villa del lago de Como que aparece en James Bond

James Bond aparecía en esta vivienda de lujo que está a la venta en el lago de Como una zona turística escenario de una película mítica. El dinero puede hacer realidad casi cualquier sueño, es algo que nos acerca a la manera de vivir de esos dioses que parecen de ciencia ficción, pero no están tan lejos de un millonario hoy en día. Todo es posible con una buena cantidad de dinero en el bolsillo.

En esencia lo que queremos es conseguir vivir o estar en esos lugares que nos hacen descubrir lo mejor de un ser humano que es capaz de crear grandes edificaciones en pequeños paraísos. Nos encanta descubrir la vida al lado del agua, nos llama este elemento que en forma de lagos o de mares, se convierte en la forma de sumergirnos en un elemento que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Un edificio a la venta ha despertado el interés de los millonarios que son casi dioses capaces de convertirse en James Bond al comprar esta villa sacada de Hollywood.

La vivienda de lujo que sale a la venta que aparece en esta película

Las películas de Hollywood buscan antes que nada las localizaciones adecuadas para convertir la fantasía en realidad. Todo nace del pensamiento de una persona que acaba saliendo a la luz de una forma que quizás nos sorprenderá y que puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Unas imágenes de lugares increíbles que descubrimos a través del cine y que realmente pueden acabar siendo los que nos trasladarán a un punto importante del mundo. Este lago de Como es uno de los más famosos de la saga de James Bond.

Un agente secreto que siempre suele estar rodeado de lujo y no es casualidad. Es capaz de hacer posible lo imposible y de descubrir que detrás de los placeres de la vida hay lugares muy bonitos que pueden acabar siendo los que nos invitarán a buscar esta villa que nos costará el sueldo de la vida si no somos ya millonarios.

Una vivienda de lujo sólo apta para aquellos que disponen del dinero suficiente para poder comprar una villa que necesita un personal de servicio para mantenerla y disfrutarla como se merece.

La famosa villa del lago de Como que aparece en James Bond

Jambes Bond es el protagonista de unas películas que nos descubren la esencia de una serie de detalles propios del lujo y del glamour del Hollywood más auténtico. Este agente británico tiene la clase, el estilo y el buen hacer de cualquier millonario que se precie.

Nos trasladamos a San Siro en Italia para descubrir Villa La Gaeta, un castillo que puede ser nuestro por poco más de 1,4 millones de euros. Un precio menor si tenemos en cuenta que podemos alquilar sus habitaciones y sacarle algo de rendimiento a una inversión que parece destinada a multiplicarse por momentos.

Para los amantes del arte, pero también de la naturaleza, que quieran ver este gran lago de cerca y sentirse un auténtico agente secreto. Los expertos de Barnabys nos explican que: «Villa Gaeta tiene una historia de más de cuatrocientos años. Una historia hecha especialmente por las familias que vivieron allí desde el siglo XVII, cuando se construyó la primera villa. Parece que la propiedad siempre se ha pasado de una familia a otra por herencia femenina. Solo las habitaciones centrales de la planta baja, donde se encontraban la cocina y las bodegas de la familia Peri de Montevarchi, son del edificio original, como lo atestigua la piedra colocada en la puerta de las bodegas actuales».

Siguiendo con la misma explicación: «Los frescos son los verdaderos escritores de la historia de Villa Gaeta: en el siglo posterior a la primera construcción, el edificio se amplió al pasar a la familia del juez Agnolesi. Es en este período que se agregó el Oratorio de Santa Maria della Purità en estilo Luis XVI, mientras que a mediados del siglo XIX los interiores se redecoraron siguiendo la tendencia del período, el eclecticismo victoriano. En esos años, la propiedad pertenecía al abogado Giuseppe Gaeta, el hombre que le dio a la villa una nota importante, que ha sobrevivido hasta hoy: su maravilloso parque. Gracias a Gaeta, que en ese momento era un entusiasta de la botánica, el espacio verde que rodea la villa se convirtió en un terreno fértil para unas 160 especies de coníferas, la mayoría de las cuales, fueron importadas de Norteamérica, como las secuoyas y el pino de Oregón, plantados por primera vez en Italia, justo en el jardín de esta villa. Este jardín, cuidado con pasión por Giuseppe Gaeta, se llama hoy Pinetum di Moncioni, un parque de aproximadamente tres hectáreas en la cresta que divide la provincia de Arezzo de la de Siena: el jardín botánico es un área natural protegida de interés local».