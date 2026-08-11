La pintura blanca hecha con nopales, cal y sal ayuda a proteger los muros, reflejar el calor y renovar paredes gastando mucho menos que con pinturas comerciales

Reflejar el calor y renovar paredes gastando mucho menos que con pinturas comerciales, la pintura blanca hecha con nopales, cal y sal puede ser la mejor opción este verano. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que podemos hacer en casa para evitar un calor que en estos últimos años no nos abandona. No tenemos consuelo posible, cuando las cifras se multiplican por momentos. En especial en estos días en los que realmente buscamos todas las fórmulas posibles para bajar algunos grados de nuestra casa, sin que nos cueste dinero.

Es hora de saber qué tipo de pintura podemos poner en nuestra casa para conseguir una temperatura más fresquita en verano. En invierno podemos escapar del frío con más mantas y una buena calefacción, en verano parece que luchamos contra un enemigo invisible que puede convertirse en un problema para muchos. Antiguamente las casas se construyan de otra manera y hacían posible lo imposible, una serie de detalles que se convertirán en la mejor opción posible para estos días en los que tocará saber qué es lo que nos espera en una casa para la que necesitamos un tipo de pintura de lo más especial.

Reflejar el calor y renovar las paredes

Una buena pintura blanca es la mejor opción para darle luz y vida a unas paredes que deben empezar a ser el eje central de cualquier renovación. Con las paredes pintadas y un suelo renovado, podemos quitarle años a cualquier casa, dándole ese toque especial que queremos.

En general lo que nos estará esperando es una renovación que se basa en unos muros que nos conectan con el interior y el exterior. Es necesario cuidar los pequeños detalles e invertir para acabar consiguiendo aquello que queremos. Una buena opción es hacer una casa como las de antes.

De color blanco para que se vea más grande, pero también como elemento que refleja la luz. De esta forma podremos hacer realidad este cambio de tendencia que quizás hasta el momento desconocíamos. Es hora de estar pendientes de un detalle que puede cambiarlo todo.

Si estás pensando en renovar tu casa empezando por las paredes, este tipo de puntura puede ayudarte a llevar mejor un calor que puede complicarse por momentos. En estos días en los que cada elemento cuenta y puede ser esencial que tengamos en consideración.

Ayuda a proteger los muros la pintura blanca hecha con nopales, cal y sal

Hecha con nopales, cal y sal, esta pintura blanca puede ayudar a proteger los muros de tal forma que podría convertirse además de un elemento necesario en el detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de Materiales Modernos: «Pintar con cal puede ser una excelente opción para renovar tus espacios de manera ecológica y saludable. Sin embargo, es importante seguir ciertos pasos para asegurarte de que la pintura de cal se adhiere correctamente y que no se caiga con el tiempo». Siguiendo con la misma explicación nos indican como colocar esta pintura:

Preparación de la superficie: Antes de aplicar la pintura de cal, es fundamental asegurarte de que la superficie esté limpia y libre de polvo, grasa u otras impurezas. Es recomendable limpiar la pared con agua y jabón suave, y si es necesario, utiliza una espátula para eliminar restos de pintura plástica o papel pintado. Aunque nuestra pintura de cal se puede aplicar sobre pintura plástica, no es la mejor opción si quieres pintar con cal. Principalmente, porque alguna de las propiedades de este tipo de pintura dejarían de tener efecto debido a la cubierta plástica de la pintura sintética.

Fija la superficie: Además de eliminar la pintura en mal estado o las partes mal adheridas, es importante que la superficie esté bien fijada. Por eso, si es necesario recomendamos aplicar un endurecedor de fondos para que la pintura tenga un buen anclaje.

Aplica sin sobrecargar: Nuestra pintura se puede aplicar mediante brocha, rodillo o pistola, pero es muy importante que no sobrecarguemos durante la aplicación. Recomendamos aplicar capas finas, dejar secar y volver a aplicar las sucesivas capas (por lo general con 2-3 capas son suficientes). Además, esta pintura está lista al uso y no es necesario diluirla, pero si necesitas diluirla porque tu superficie es muy porosa puedes hacerlo con un 5% de agua.

Respeta el tiempo de secado: La pintura de cal de Tixol es 100% natural y libre de titanios, por esto su blancura va a apareciendo conforme se va secando la misma. Siempre recomendamos dejarla secar unas 6 horas para ver la blancura que hemos obtenido y reaplicar, si es necesario, otra capa.