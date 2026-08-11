Denuncias cruzadas y un final mortal: la pareja de San Pedro de Alcántara se denunció por agresiones días antes del crimen

El hombre de 58 años detenido por su implicación en la muerte de su pareja, una mujer de 35 años en proceso de transición, en San Pedro de Alcántara (Marbella), y la víctima se habían denunciado mutuamente por una agresión apenas unos días antes del crimen. En concreto, ambos fueron detenidos y puestos a disposición judicial el pasado 1 de agosto, después de protagonizar un episodio de violencia que terminó con denuncias cruzadas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los dos fueron conducidos en calidad de detenidos ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. Sin embargo, una vez ante el órgano judicial, ninguno de los dos quiso ratificar la denuncia presentada contra el otro.

Esta circunstancia provocó que las diligencias urgentes que habían sido iniciadas por el juzgado tuvieran que ser archivadas. Apenas unos días después, la pareja volvería a convertirse en protagonista de un episodio violento, esta vez con un desenlace mortal.

El crimen se produjo el pasado domingo en San Pedro de Alcántara. La víctima fue localizada sin vida en el domicilio que compartía con el ahora detenido y presentaba heridas producidas por un arma blanca, según han señalado fuentes policiales.

El autor no fue arrestado inmediatamente después del crimen. Según la información conocida, fue detenido este pasado lunes, después de que confesara ante los agentes su participación en la muerte de su pareja.

El hombre permanece detenido y está previsto que pase este miércoles a disposición del juzgado de guardia de Marbella, que deberá determinar su situación procesal mientras avanza la investigación sobre las circunstancias del homicidio.

Antecedentes recientes de violencia

La existencia de las denuncias cruzadas del pasado 1 de agosto adquiere especial relevancia en la investigación, ya que evidencia que apenas unos días antes de la muerte ambos habían protagonizado un episodio que motivó la intervención policial y judicial.

Según las primeras averiguaciones, la pareja convivía en el mismo domicilio y las discusiones entre ambos eran habituales. Fue, precisamente, un requerimiento ciudadano el que permitió que los servicios policiales tuvieran conocimiento del crimen.

A la llegada de los agentes al domicilio, la víctima ya había fallecido. El autor habría reconocido entonces la realización del homicidio. El caso será investigado por un juzgado de instrucción y no por un órgano especializado en violencia sobre la mujer. El motivo, según recoge el TSJA, es que la víctima todavía no había adquirido esta condición legalmente al no haberse inscrito como tal en el Registro Civil.

Las diligencias policiales se están practicando, por tanto, en el ámbito de la violencia doméstica. Los juzgados de Marbella han aclarado además que en ningún momento ordenaron la exclusión de la fallecida de los registros de víctimas de violencia de género, ya que se trata de un registro policial.