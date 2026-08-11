Los médicos valencianos claman contra Mónica García por el colapso en Ceuta y le exigen refuerzos

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), mayoritario entre los facultativos en esta autonomía, ha exigido a la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez, Mónica García, refuerzos urgentes ante la situación asistencial desbordante que vive Ceuta tras la invasión de más de 80.000 ciudadanos marroquíes. CESM-CV no solo pide que se activen refuerzos profesionales, recursos materiales, dispositivos asistenciales y medidas de organización, sino también las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica sean necesarias para proteger la salud pública.

La exigencia de los médicos valencianos se produce ante una demanda asistencial «que alcanza niveles capaces de desbordar la capacidad ordinaria de los hospitales». Se trata, según exponen, de una cuestión que «trasciende las condiciones de trabajo de los profesionales» y que se convierte, «fundamentalmente, en una cuestión de protección de salud pública y de garantía de asistencia sanitaria a toda la población».

El sindicato reclama a la ministra y al Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) , a los que señala como «responsables de la gestión sanitaria de Ceuta», que «active cuantos refuerzos profesionales, recursos materiales, dispositivos asistenciales y medidas de organización, prevención y vigilancia epidemiológica sean necesarias para proteger la salud pública» y «evitar» de ese modo que la situación «pueda deteriorar la capacidad asistencial de Ceuta».

La queja de los médicos valencianos del sindicato CESM-CV se ha producido un día después de que, como ha publicado OKDIARIO este lunes, el Colegio de Médicos reclama la presencia inmediata de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante un sistema sanitario «al límite», con un único hospital, urgencias saturadas y profesionales exhaustos. Los facultativos alertan además del riesgo de brotes infecciosos por el hacinamiento y la falta de control sanitario. Así lo ha expresado a través de una carta remitida a la actual responsable de Sanidad, Mónica García, tras la invasión de marroquíes a la ciudad autónoma.

Antes, el pasado 4 de agosto, como también publicó OKDIARIO, otras fuentes relataron que, en el caso de Ceuta, los «refuerzos» de los que se enorgullece la ministra recaían en un médico. Una sola persona de apoyo a una plantilla totalmente desbordada. Los recambios enviados por Mónica García abusan del plural, mientras en redes sociales presume de una gestión que los médicos ceutíes siguen sin comprar.