El argelino que dejó en coma a un vecino de Valencia había violado a una mujer sin hogar los días antes de la brutal paliza

El argelino de 26 años que el pasado 24 de julio dejó en coma de una brutal paliza a un vecino de Valencia no es solo responsable de esa agresión. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han descubierto que el mismo individuo, que cuenta con un expediente de expulsión desde hace años, también agredió sexualmente a una mujer en situación de vulnerabilidad los días 22 y 23 de julio, es decir, los días inmediatamente anteriores a la paliza que le llevó a prisión. La Policía Nacional se desplazó hasta el centro penitenciario donde cumple prisión provisional para detenerle e imputarle dos nuevos delitos de agresión sexual.

Los investigadores comprobaron que el supuesto autor de la agresión sexual era el mismo hombre que el pasado 24 de julio había agredido brutalmente a otro hombre en Valencia. Por esos hechos, ingresó en prisión provisional. Los agentes se desplazaron hasta prisión, donde le informaron de su imputación por dos delitos de agresión sexual.

La detención se ha producido después de que agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Valencia tuviesen conocimiento de un posible caso de agresión sexual sobre una mujer sin hogar.

Los hechos, según la Policía Nacional, se habían producido los días 22 y 23 del pasado mes de julio en un descampado de la ciudad de Valencia. Según el relato policial, el detenido penetró en el interior de la tienda de campaña donde la mujer pernoctaba cuando ella dormía y, supuestamente, habría utilizado la fuerza para efectuarle tocamientos.

El primer día, siempre según las mismas fuentes, no pudo consumar la agresión sexual con penetración por la fuerte resistencia que opuso la mujer. Pero, al día siguiente, repitió la acción y, según la Policía Nacional, lo hizo aún de un modo más agresivo, cometiendo la presunta agresión sexual con penetración.

Según también la Policía, el agresor habría amenazado de muerte a la víctima para que no denunciase los hechos, motivo por el que la mujer no los puso inicialmente en conocimiento de las fuerzas de seguridad. Pero, finalmente, decidió acudir a un centro hospitalario para ser asistida por las agresiones sufridas.

Tal como ha publicado OKDIARIO, el detenido entró en España de forma ilegal hace seis años y desde poco después tiene abierto un expediente de expulsión que no se ha ejecutado. El agresor, ahora en prisión provisional, ya tenía 18 antecedentes policiales, la mitad por hechos violentos, hasta que el pasado 24 de julio atacó salvajemente a la víctima sin motivo alguno.