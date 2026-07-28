El argelino ilegal que ha dejado en coma de una paliza a un vecino de Valencia: «Bebí mucho y no recuerdo nada»

Said Leksili, el argelino de 26 años que sin motivo alguno ha dejado en coma de una paliza a un vecino de Valencia, se las sabe todas. La experiencia judicial de este inmigrante ilegal detenido 18 veces por hechos violentos le ha servido para acogerse a su derecho a responder sólo a las preguntas de su abogado cuando pasó a disposición judicial acusado de tentativa de homicidio.

«Bebí mucho y no recuerdo nada», se limitó a declarar el argelino sobre la terrible paliza a patadas y puñetazos en la cabeza que le dio a un vecino de Valencia de 47 años que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en el hospital.

Este domingo la jueza de la plaza 13 de la Sección de Instrucción de los juzgados de Valencia le envió a prisión acusado de una tentativa de homicidio. La acusación particular plantea una tentativa de asesinato, que podría escalar a una acusación de asesinato si la víctima no supera la gravedad de sus lesiones cerebrales.

«Saltó encima de la cabeza de la víctima»

Las imágenes del inmigrante argelino ilegal, que fue grabado por varios testigos propinando puñetazos y patadas a su víctima hasta dejarla en estado de coma en el barrio de Marcelino, en Valencia, sirvieron para detener y enviar a prisión provisional al agresor con la mayor rapidez posible.

El multirreincidente delincuente argelino atacó por sorpresa al viandante indefenso aprovechándose de que tenía un brazo escayolado y no podía defenderse. En el vídeo se puede observar cómo, a pesar de los tímidos intentos de los testigos por proteger a la víctima, el agresor continúa dándole puñetazos y patadas en la cabeza hasta dejarle inconsciente en un estado de máxima gravedad. Incluso «saltó encima de la cabeza del pobre hombre», apuntaban los testigos.

Las imágenes y los testigos, que le reconocieron sin ninguna duda, han dejado claro que el agresor ni siquiera conocía a la víctima y que se ensañó con el vecino, Arturo, cuando no podía defenderse.

No era la primera vez que Said agredía a otras personas. El inmigrante ilegal había sido detenido seis veces en Valencia en lo que va de año. Ahora, como ha avanzado Las Provincias, se escuda en la ingesta de alcohol para utilizarlo como un eximente a su favor en un futuro juicio.