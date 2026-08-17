Lo que AEMET tiene preparado para Madrid hoy no es precisamente tranquilizador: hasta 37 grados en algunas zonas y tormentas

No es precisamente tranquilizador lo que llega hoy a Madrid, la AEMET tiene preparadas varias alertas por calor extremo y tormentas. El corazón de España es uno de los que se debate en estas jornadas en las que el tiempo acaba siendo el verdadero protagonista. En especial en unos días en los que cada pequeño paso cuenta. Es hora de que saber qué es lo que podría pasar en estas jornadas en las que muchas personas están pendientes de un cielo para el que no estaríamos preparados.

La estabilidad puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones, con la mirada puesta a este territorio que puede acabar de darnos un resultado que pone los pelos de punta. Este verano no está siendo como los anteriores, sino más bien todo lo contrario. Lo que tenemos por delante y puede acabar siendo la antesala de algo más. De un giro radical que podría convertirse en la peor de las pesadillas posibles, en estos días en los que cada gesto cuenta, nos preparamos para lo peor en estas fechas.

Tiene preparada para Madrid esta previsión del tiempo

El tiempo se convierte en un eje central de la mayoría de nuestros planes, sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas fechas en las que cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estos días.

Madrid es una de las zonas que está en el punto de mira, de aquellos que tienen por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con algunos ingredientes que serán esenciales.

Este tipo de detalles que nos rodean, podrían acabar siendo la antesala de algo más. En especial, si descubrimos lo que nos estará esperando en estas jornadas. Tocará saber qué es lo que tenemos por delante y lo que nos estará esperando en breve en estos días. El verano no se ha acabado, sino todo lo contrario, lo tenemos en plena forma, listo para darnos algunos coletazos más en un territorio que se empieza a dividir por momentos.

Hasta 37 grados en algunas zonas y tormentas

En algunas zonas y tormentas lo que tenemos por delante es una situación del todo inesperada, podremos tener hasta 37 grados de una manera que nos costará tener por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso con velos de nubes altas por la mañana y nubosidad de evolución en la segunda mitad del día. No se descartan chubascos tormentosos ocasionales por la tarde en zonas de montaña. Temperaturas en ascenso. Se alcanzarán los 34 grados en zonas bajas de la Sierra y los 36 grados en el resto de la Comunidad, pudiendo ser ligeramente superiores en el corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez. Viento flojo variable con predominio del este y sureste en horas centrales».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados en zonas bajas de la Sierra y los 36 grados en el resto de la Comunidad, pudiendo ser ligeramente superiores en el corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez».

Para el resto de España la situación puede ir mejorando por momentos: «Con el ligero alejamiento de la dana hacia el oeste de la Península, se prevé una jornada estable, con cielos poco nubosos o despejados en general. Solo en el extremo norte y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a desaparecer. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior, con la posibilidad de tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del interior y los Pirineos. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles las brumas o los bancos de niebla matinales en el extremo norte, el golfo de Cádiz, Ceuta y Melilla. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias; en el suroeste y Baleares, se mantendrán sin cambios o bajarán. Se podrán superar los 35 grados en Baleares y en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y las zonas de montaña; y los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas bajarán en el noreste y el suroeste, subirán en puntos del centro, la Comunidad Valenciana y Baleares y se mantendrán sin cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico».