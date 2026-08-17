Ni estabilidad ni tiempo apacible: AEMET activa avisos en Cataluña por la llegada de lluvias muy fuertes en Girona y Barcelona

La AEMET activa avisos en Cataluña por la llegada de lluvias fuertes en Girona y Barcelona, el tiempo no es ni estable ni apacible en esta parte del país. España se prepara para recibir una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En especial, si descubrimos que estamos ante un mapa de avisos que puede cambiarlo todo, en una de las épocas del año en las que la estabilidad marca la diferencia.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto será el que nos afectará de lleno. En especial, si descubrimos lo que puede pasar en unas jornadas en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando, en estos días en los que la AEMET no duda en darnos algunos detalles de lo que tenemos por delante. Es hora de esperar lo inesperado, de decirnos lo que podría pasar en estos días en los que Girona y Barcelona recibirán la fuerza de unas temperaturas y actividad que puede marcar la diferencia.

Ni tiempo apacible ni estabilidad

La estabilidad parece que se escapa por momentos, lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con una serie de detalles que, serán los que nos afectarán de lleno.

Esta recta final del mes de agosto nos acompañará con unos datos que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones o quizás acaben siendo una auténtica pesadilla. Lo peor que nos puede pasar es este cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

Estos cambios que se acabarán convirtiendo en un elemento para el que quizás no estamos preparados. Es hora de saber qué nos depara un tiempo que podría acabar siendo una auténtica pesadilla en muchos aspectos. Una novedad plena con la mirada puesta a un giro radical que hasta la fecha no sabíamos.

Este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en un problema que irá en aumento y que podría acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Hay que estar preparados para lo que llega en breve.

AEMET activa avisos en Cataluña por la llegada de lluvias muy fuertes en Girona y Barcelona

Una de las zonas más afectadas por las lluvias este fin de semana, sin duda alguna, será una Cataluña para la que la AEMET activa todas las alarmas. Tenemos que estar preparados para vivir un giro radical que quizás hasta el momento no habíamos ni esperado.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña del interior, con chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo e interior del nordeste por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el nordeste y litoral central y en ascenso en el resto. En el extremo nordeste, viento del norte moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando a partir del mediodía la componente oeste en el interior de la mitad occidental y componente sur en el resto, con intervalos generales de moderado».

Las alertas estarán activadas: «En el Pirineo e interior del nordeste por la tarde, chubascos acompañados de tormenta con probabilidad de que sean localmente fuertes. Temperaturas máximas significativamente elevadas en el interior y Ampurdán».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Con la dana situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Durante la madrugada, podrán continuar las tormentas del día anterior en zonas del suroeste. En cuanto al resto del día, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles en el Cantábrico, y nubes bajas, con tendencia a remitir, en el Estrecho, Ceuta y Melilla. A partir de las horas centrales del día, se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña y parte del centro, del sur y del este peninsular. Son probables los chubascos y las tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y probable granizo en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior, se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares y bajarán ligeramente en Canarias. Se superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el noreste, Baleares, Galicia, Madrid y en puntos de Castilla y León y Valencia; y puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo. Las mínimas subirán en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios tanto en el resto de la Península como en los archipiélagos; solo bajarán ligeramente en el norte. Las mínimas no bajarán de 20 grados en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico».