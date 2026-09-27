Las autoridades forestales de Castilla y León avisan a los ciudadanos: recoger y cortar setas con una navaja de más de 11 cms puede acarrear una multa de hasta 100.000€

No sólo a los trabajadores del campo les pueden multar por alterar la naturaleza. Tú también puedes llevarte un susto, si no sabes cuáles son las normas. Por ejemplo, en Castilla y León no todo vale a la hora de recoger y cortar setas.

El Decreto 31/2017, de 5 de octubre, permite cortar las setas con cuchillos, navajas o tijeras, siempre que sus hojas midan menos de 11 centímetros. Esta condición aparece en su artículo 8.3.c.

Lo que pocos saben es que incumplir esas condiciones puede suponerte una sanción de hasta 100.000 euros (para infracciones graves). Aun así, para alcanzar esa cifra yendo de paseo a coger setas tendrías que ocasionar un daño descomunal.

Cuál es el tamaño máximo del cuchillo para recoger setas en Castilla y León

Si quieres saber si cumples con la ley debes fijarte en la hoja del cuchillo, ya que los 11 centímetros no tienen en cuenta la longitud de mango. Además, la legislación habla literalmente de «tamaño superior». Si mide justo 11 centímetros, es correcto.

Tampoco te fíes de la herramienta que vas a utilizar para recoger setas. La medida afecta tanto a navajas, como a cuchillos y a tijeras. Además, tener un permiso de recolección no exime de respetarla, ya que forma parte de las prescripciones generales del aprovechamiento micológico.

El artículo 8.2 también prohíbe utilizar o portar hoces, rastrillos, escardillos, azadas y herramientas similares durante la recogida. Por otra parte, impide remover el suelo alterando la capa vegetal superficial o levantando el mantillo, salvo las excepciones previstas para trufas y otros hongos subterráneos.

Cuándo te pueden multar con 100.000 euros por recoger setas

El artículo 32.4 del decreto micológico remite los incumplimientos de las normas de recolección al régimen de la Ley de Montes de Castilla y León. Su artículo 116 establece que las sanciones se aplican conforme a la legislación estatal.

En concreto, el artículo 74 de la Ley 43/2003 fija multas de 100 a 1.000 euros para las infracciones leves y de 1.001 a 100.000 euros para las graves. La cuantía depende de la calificación del expediente y de las circunstancias del caso.

Para los aprovechamientos que incumplen sus condiciones, el artículo 114.2.c de la ley autonómica contempla infracciones graves cuando se producen daños cuya reparación requiere más de seis meses y menos de diez años.

Es decir, lograr que te sancionen con 100.000 euros por salir un domingo a por setas es casi imposible. No obstante, lo que seguro que te va a pasar si te llevas un cuchillo ilegal y no tienes permiso, es que te lleves una buena multa.

Qué debes revisar antes de salir al monte a coger setas

Elegir un cuchillo o una herramienta adecuada no es suficiente para ir seguro a por setas en Castilla y León. Jamás debes hacerlo sin tu documento de identidad y sin revisar los permisos exigibles.

A eso súmale que el artículo 8.3 del decreto también obliga a utilizar recipientes rígidos o semirrígidos, porosos por todos sus lados, que permitan la aireación y la salida de esporas.

Durante la recogida, el terreno debe quedar en sus condiciones originales y los agujeros producidos deben rellenarse con la tierra extraída. Las portillas y cancelas también deben dejarse como estaban antes de atravesarlas.