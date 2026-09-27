El PP retrata a Sánchez: «No puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años»

La posibilidad de que el Gobierno apruebe el martes un decreto de vivienda ha provocado una nueva ofensiva del PP. Su vicesecretario Juan Bravo sostiene que Pedro Sánchez llega tarde: le acusa de haber construido sólo «500 de las 184.000 viviendas prometidas» y de querer resolver en unos días un problema que, según afirma, ha empeorado durante sus ocho años en el poder.

Desde Sevilla, Bravo ha defendido que la respuesta pasa por construir más viviendas y facilitar el acceso de los jóvenes. Ha recuperado para ello las propuestas de Alberto Núñez Feijóo: alcanzar el millón de viviendas en la próxima legislatura, agilizar los trámites, disponer de más suelo y reducir impuestos. El dirigente popular ha criticado las políticas del Ejecutivo por considerarlas intervencionistas y ha asegurado que sus anuncios no han frenado el deterioro de la situación.

Bravo ha unido la vivienda al resto de gastos que, a su juicio, dificultan el día a día de los españoles: luz, combustible y alimentos. Ha recordado que el PP propone bajar el IVA de los productos básicos, deflactar el IRPF y reducir la carga fiscal de la energía. Con ese argumento, ha pedido a Sánchez que convoque elecciones.

Críticas a Sánchez por Ceuta

El diputado popular también ha acusado al presidente de dejar Ceuta «abandonada» para irse «a jugar a baloncesto con un amigo». Sostiene que la ciudad sigue «igual o peor» por la inseguridad, el aumento de las agresiones sexuales que denuncia y la falta de recuperación de la actividad económica. Bravo reclama el retorno de quienes entraron en Ceuta y reprocha al Gobierno que, según él, destine a su atención más recursos que a autónomos, empresarios y vecinos.