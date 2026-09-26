Los interioristas expertos lo confirman: ¿Debe quedarse abierta o cerrada la puerta del baño después de ducharse?

Cuando uno acaba de ducharse, lo más normal es que cojamos un toalla para secarnos, pero además muchos optan por dejar la puerta del baño abierta de par en par. Algo que parece del todo lógico ya que si el baño ha quedado lleno de vapor, abrirlo ayudará a que se seque antes. Sin embargo, esa costumbre no siempre consigue lo que buscamos. En algunas casas incluso puede hacer que la humedad termine repartida por otras habitaciones.

Entonces, ¿hay que cerrar la puerta? Tampoco necesariamente. Kirsi Säkkinen, especialista en aire interior de la organización finlandesa Hengitysliitto, explica que la clave está en otro sitio: la ventilación. Después de una ducha hay que conseguir que la humedad salga del baño, pero lo ideal es que lo haga por la vía prevista para ello y no simplemente hacia el pasillo de la casa porque podemos hacer que se vaya a otros rincones de la casa.

¿Debe quedarse abierta o cerrada la puerta del baño después de ducharse?

Säkkinen señala que la puerta puede quedarse abierta después de la ducha, aunque antes conviene comprobar cómo circula el aire dentro del baño. La mayoría cuenta con una salida de ventilación o ventana cuya función es extraer el aire húmedo. Para que pueda hacerlo necesita, al mismo tiempo, que entre aire desde otra zona de la vivienda. Por este motivo, muchas puertas no llegan completamente hasta el suelo. Ese pequeño espacio que queda en la parte inferior no es casual: permite la entrada de aire aunque la puerta esté cerrada. Algunas incorporan también rejillas destinadas a cumplir la misma función.

Si el baño tiene una de estas soluciones y la extracción funciona correctamente, no hace falta dejar la puerta abierta durante horas. El aire puede circular con ella cerrada. La situación cambia cuando no existe espacio suficiente debajo ni ninguna otra entrada de aire. En ese caso, la especialista recomienda dejarla algo entreabierta. La diferencia es importante ya que no se trata tanto de elegir entre abierta o cerrada como de evitar que el baño quede prácticamente sellado justo cuando está cargado de vapor.

Abrir de par en par tampoco arregla una mala ventilación

Dejar la puerta completamente abierta puede dar la impresión de que el baño se seca más deprisa. El vapor desaparece de la estancia, pero eso no significa necesariamente que haya salido de casa. Parte puede haberse desplazado simplemente hacia el pasillo, el dormitorio o cualquier habitación cercana. Säkkinen advierte de que esto puede ocurrir cuando se genera mucha humedad y la ventilación resulta insuficiente. Pensemos, por ejemplo, en una vivienda en la que varias personas se duchan una detrás de otra. La cantidad de vapor será bastante mayor que después de una única ducha rápida.

Si el espejo continúa empañado durante mucho tiempo, las paredes permanecen mojadas o la estancia tarda demasiado en secarse, merece la pena prestar atención al sistema de ventilación. Mantener la puerta abierta puede disimular el problema sin solucionarlo. La acumulación continuada de humedad tampoco interesa a los materiales del baño. Cuando el agua permanece sobre superficies y juntas durante demasiado tiempo aumenta el riesgo de deterioro y pueden aparecer manchas o moho, especialmente en puntos donde la ventilación es peor.

La rasqueta puede ser más útil de lo que parece

Hay otra recomendación mucho más sencilla que no depende de instalaciones ni de puertas. Una vez terminada la ducha, Säkkinen aconseja retirar con una rasqueta el agua que queda sobre las superficies. Mamparas y azulejos pueden conservar bastante agua después de cada uso. Si se deja allí, acabará evaporándose y pasando al aire del baño. Quitar buena parte antes reduce la cantidad de humedad que tendrá que eliminar posteriormente la ventilación.

Es un remedio especialmente práctico en baños pequeños o utilizados varias veces al día. No hace falta secar cada centímetro, pero pasar la rasqueta por las zonas más mojadas puede acelerar bastante el proceso. También conviene mantener libres las rejillas y salidas de ventilación. Si están obstruidas o se han tapado, el aire húmedo tendrá más dificultades para abandonar la estancia, independientemente de lo que hagamos con la puerta.

No todos los baños necesitan hacer lo mismo

Incluso la época del año puede cambiar la situación. Durante el invierno el aire de las viviendas puede ser mucho más seco, por lo que una pequeña cantidad de humedad procedente del baño no tiene el mismo efecto que en una casa que ya presenta niveles elevados. Por eso resulta difícil establecer una regla idéntica para todos. Un baño con buena extracción y espacio bajo la puerta puede secarse perfectamente manteniéndola cerrada. Si no existe esa entrada de aire, dejarla entreabierta puede ayudar. Lo que no debería convertirse en la solución habitual es abrirla completamente para repartir el vapor por la vivienda.

Hay además una pista bastante fácil de observar. Si después de ducharse la condensación desaparece en un tiempo razonable y las superficies se secan, la ventilación probablemente está haciendo su trabajo. Si el ambiente continúa cargado durante horas, abrir o cerrar la puerta pasa a ser una cuestión secundaria. En definitiva, la puerta no es el verdadero problema. Puede quedarse cerrada cuando existe una entrada adecuada de aire; si no la hay, es preferible dejarla ligeramente entreabierta. Y antes de abrirla de par en par por costumbre, conviene asegurarse de que la humedad está saliendo realmente de casa y no cambiando simplemente de habitación.