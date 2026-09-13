Los expertos en limpieza lo saben bien: para que las toallas no cojan mal olor, «en lugar de suavizante, utiliza vinagre blanco y aceite esencial»

La casa recogida, las sábanas limpias y las toallas esponjosas son tres placeres del hogar que muy pocas veces logramos conseguir tener en sintonía. Y aunque sean muchos los expertos que recomiendan hacerlo, en ocasiones tenemos la sensación de no recuperar nunca ese gusto que tienen las toallas recién compradas.

La humedad puede provocar que, incluso después de una lavadora, desprendan un olor desagradable a humedad. Para evitarlo, Laura Giraldo, experta en limpieza, comparte una sencilla rutina para tener las toallas suaves, limpias y con un aroma agradable. La clave está tanto en la forma de lavarlas como en los productos que usamos en el proceso.

El primer paso es antes de poner la lavadora. La especialista recomienda lavar las toallas por separado, sin mezclarlas con el resto de la ropa. Así hay un espacio necesario para que el agua y el detergente circulen entre las fibras. Otra cosa a tener en cuenta es no llenar en exceso el tambor, ya que una muy cargada dificulta el movimiento de las prendas y puede impedir que las toallas se limpien.

Percarbonato de sodio

Para reforzar la limpieza y la lucha contra los malos olores y las manchas, Giraldo recomienda añadir directamente dos cacitos de percarbonato de sodio en el interior del tambor. El producto actúa como potenciador de limpieza y lucha contra la suciedad que se quede atrapada en las fibras de las toallas. Esto es realmente interesante cuando acumulan mucha humedad o llevan tiempo desprendiendo un olor desagradable.

Uno de los consejos más llamativos es sustituir el suavizante por vinagre blanco. A esto hay que añadir aceite esencial, para darle un aroma agradable a las toallas, y esto se completa con un ciclo de agua caliente, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de cuidado que aparecen en la etiqueta de las toallas y las recomendaciones del fabricante de la lavadora.