El fantasma del Palacio de Linares: el bulo periodístico del siglo XIX que paralizó a todo Madrid y movilizó a investigadores

Hay edificios en Madrid que parecen exhalar misterio antes incluso de cruzar su puerta, con fachadas tan ornamentadas que invitan a inventar historias oscuras en las tardes de niebla. Ninguno ha concentrado tantas leyendas urbanas como el Palacio de Linares, situado en pleno corazón de la plaza de Cibeles. Durante décadas, los madrileños crecieron escuchando que en su interior penaba el fantasma de una niña, víctima inocente de un secreto familiar tan turbio que obligó a sus propios padres a tapiar la tragedia entre los lujosos muros del palacio.

Nos situamos en el entorno de la época, sedas y misterio

Para entender cómo una mansión aristocrática se transformó en el epicentro nacional del misterio hay que viajar mentalmente a los estertores del siglo XIX. Don José de Murga y Reolid, primer marqués de Linares, y su esposa, doña Raimunda de Osorio y Flórez, levantaron aquel capricho arquitectónico rodeados de una fastuosidad desmedida.

Salones recubiertos de sedas chinas, pinturas al fresco, lámparas de cristal de Murano y una escalera imperial que parecía sacada de un cuento de hadas definían un hogar hecho para impresionar a la alta sociedad madrileña. Sin embargo, la fortuna descomunal de los marqueses y su repentina promoción nobiliaria por parte de la Corona despertaron innumerables envidias en una corte habituada a medir el linaje por siglos de pergaminos antiguos.

Un secreto que salió a la luz y fue una revolución

La chispa que prendió la leyenda saltó tras la muerte de ambos y la publicación de una supuesta carta póstuma que desvelaba el secreto inconfesable de la pareja. Según el relato que corrió como la pólvora por los mentideros de la capital, José y Raimunda descubrieron tras contraer matrimonio que eran hermanos, hijos naturales del acaudalado padre del marqués.

Angustiados ante la gravedad del incesto involuntario, habrían acudido supuestamente a Roma para obtener una dispensa papal secreta que les permitiera convivir bajo el mismo techo, aunque con la condición estricta de abstenerse de mantener relaciones íntimas. El fruto de un desliz nocturno, la pequeña Raimundita, habría sido eliminada o apartada trágicamente para evitar el escándalo público, convirtiéndose en el alma en pena que supuestamente vagaba por las estancias palaciegas.

La prensa encontró un filón para vender y lo engordó

Madrid se tragó la historia con avidez colectiva. Los periódicos de la época encontraron un filón inagotable en los ecos de sociedad mezclados con el folletín truculento, movilizando a curiosos que se apostaban frente a las ventanas con la esperanza de escuchar los supuestos lamentos infantiles.

La histeria estaba en su punto más alto, incluso los intelectuales, periodistas e investigadores del esotérico exigían el acceso a los locales para probar la autenticidad de los sucesos sobrenaturales. Había rumores de que se grababan psicofonías en los sótanos, apariciones de fantasmas en los espejos y la presencia de brisas heladas que helaban a los guardias nocturnos en las noches de invierno.

El caso se investiga a lo largo del siglo XIX

A finales del siglo XX, coincidiendo con la profunda rehabilitación del palacio para convertirlo en la actual sede de la Casa de América, un equipo de notarios, historiadores y expertos independientes decidió examinar los archivos familiares con rigor científico. Los testamentos, las partidas de nacimiento y los documentos eclesiásticos rescatados del olvido desmontaron pieza a pieza el mito.

No existía ninguna dispensa papal secreta, ni rastro documental de la niña maldita, ni parentesco incestuoso alguno entre los marqueses. Don José y doña Raimunda no habían tenido descendencia legítima ni ilegítima; su inmensa fortuna procedía de negocios coloniales legítimos y una astuta gestión inmobiliaria que nada tenía que ver con tramas novelescas.

Una campaña diseñada para desacreditar a los marqueses

El origen de aquel bulo monumental respondía más bien a una campaña de descrédito urdida por detractores y acreedores tras la muerte de los marqueses, un artefacto propagandístico decimonónico diseñado para manchar el honor de una familia adinerada que no encajaba en los moldes tradicionales de la aristocracia de sangre rancia.

Los cronistas sensacionalistas de la época tejieron el resto, alimentando el apetito popular por lo macabro con una maestría digna de los mejores folletines de misterio impresos en rotativas de tinta barata.

El Palacio de Linares en la actualidad

Hoy en día, el Palacio de Linares brilla restaurado y ajeno a los fantasmas que un día inventó la prensa amarilla. Quienes pasean por sus salones deslumbrantes buscan instintivamente la sombra de Raimundita en cada rincón, demostrando que a la mente humana le cuesta renunciar a una buena historia de terror, incluso cuando la fría realidad se empeña en demostrar que la verdad histórica, aunque más sobria, suele ser infinitamente más interesante que los cuentos de sobremesa.