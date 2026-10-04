RTVE le hace la campaña a Óscar López: 3 entrevistas distintas desde que estalló el caso Maricarmen

RTVE ha entrevistado tres veces en apenas diez días a Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, secretario general del PSOE de Madrid y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad. Las tres entrevistas se han emitido desde que el desahucio de Maricarmen situó la vivienda en el centro del debate político madrileño, y en ellas López ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso y el PP.

Dos de las intervenciones han tenido lugar en Mañaneros 360, el magacín matinal de La 1, los días 28 de septiembre y 1 de octubre. La tercera, el 22 de septiembre, en La Noche en 24h, del Canal 24 Horas. En todas ellas, el dirigente socialista ha combinado su papel de ministro con el de líder de la oposición madrileña.

En la entrevista del 22 de septiembre, López se centró en la crisis migratoria de Ceuta y apuntó contra el líder del PP. «Vivimos en un país avanzado donde defender las fronteras debe ser compatible con el respeto a los Derechos Humanos. Que no nos falte empatía: algunos están tratando de deshumanizar a los inmigrantes y de sembrar el suelo con gasolina. Feijóo no quiere ayudar a Ceuta», afirmó.

Seis días después, ya en La 1, el candidato socialista dirigió sus críticas a Ayuso a cuenta de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. «Veo un poco desengrasada a la maquinaria de la derecha. Sus medios salen a decir que es una acampada contra el Gobierno y Ayuso dice que lo ha montado el Gobierno contra ella», aseguró. En esa misma intervención acusó a la derecha de tumbar las medidas del Gobierno en el Parlamento mientras «se compra aticazos», en alusión al inmueble de Chamberí adquirido por la Comunidad a través de la empresa pública Planifica Madrid.

El 1 de octubre, de nuevo en Mañaneros 360, López defendió los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, pendientes de convalidación en el Congreso, y acusó a la oposición de difundir «bulos sobre los decretos». «PP y Vox volverán a dar la espalda a la ciudadanía», sostuvo.

En esa misma entrevista, el ministro volvió a referirse a la acampada de Sol y lanzó una acusación contra Ayuso y José Luis Martínez-Almeida: «Estamos a un minuto de que Almeida y Ayuso digan que la acampada la organiza ETA». El alcalde había denunciado días antes la presencia de grandes cuchillos y adoquines en el campamento y anunció que vallaría la estatua del Oso y el Madroño tras varios actos vandálicos.

Las entrevistas han coincidido con la polémica sobre el patrimonio inmobiliario del propio López. Almeida acusó en el Pleno de Cibeles a la portavoz socialista, Reyes Maroto, de ser «un fondo buitre» y añadió que López tenía todavía más viviendas. El ministro respondió fuera de RTVE: aseguró que vive de alquiler, que no tiene ninguna casa en Madrid porque vendió el piso que figuraba en una declaración antigua, y que posee el 50% de una vivienda en otro municipio y el 25% de dos pisos heredados.

López ha utilizado estos espacios de la televisión pública para fijar el discurso del PSOE madrileño de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, en las que aspira a desbancar a Ayuso de la Puerta del Sol.