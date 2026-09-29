Para grandes tenedores, Óscar López y Reyes Maroto

Por aquellas cosas de la vida, resulta que los máximos responsables del PSOE en Madrid, Óscar López, futuro candidato al Gobierno de la Comunidad, y la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, son grandes tenedores de vivienda. Vamos, que tienen entre los dos más inmuebles que el supuesto «fondo buitre» que desahució a Maricarmen. La que fuera ministra y candidata vapuleada en las urnas por Martínez Almeida en 2023 tiene cinco inmuebles en Alcorcón y uno en Valladolid, mientras que el actual ministro de Transformación Digital y Función Pública es propietario de dos casas en Madrid y otras tantas en Segovia.

OKDIARIO, que es un firme defensor de la economía de mercado y, por supuesto, de la propiedad privada, no tiene nada que objetar. Dos dirigentes socialistas madrileños son poseedores de un parque de inmuebles muy superior al de la media. No vamos a llamarles desde estas líneas especuladores ni buitres, pero sí hipócritas y cínicos.

Porque esto de que el sanchismo presuma de su compromiso social en materia de vivienda es hacer cumbre en la desfachatez. La izquierda ha demonizado a los propietarios de inmuebles, dibujándolos como referentes de la codicia y la insolidaridad más recalcitrante, pero resulta que uno empieza a contar los pisos que tienen quienes se autodefinen como progresistas y no están para dar lecciones.

Vamos, que no andan precisamente desnudos ni parece que han sufrido crisis alguna de vivienda. En todo caso, y visto lo visto, han capeado las crisis acumulando más pisos. Que pretendan ahora abanderar las protestas de la Puerta del Sol es el colmo de la doble moral, la quintaesencia de la caradura. Podrían taparse un poco, aunque fuera por vergüenza. Pero ya que no lo hacen y, encima, van por ahí arremetiendo contra esa derecha, según dicen, amiga de los «fondos buitres», vamos a tener que airear su absoluta falta de principios. No lo hacemos por fastidiar, sino por conciencia social.