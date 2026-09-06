Óscar López hunde al PSOE de Madrid: 12 cargos ya le han dimitido y ahora prohíbe las primarias de Alcalá

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha bloqueado la celebración de primarias en la agrupación de Alcalá de Henares, intervenida por una gestora desde marzo, mientras el balance de su gestión al frente del partido madrileño suma ya 12 dimisiones de cargos y dirigentes en apenas año y medio, repartidas entre Alcalá, Móstoles y la Ejecutiva Federal.

La crisis de Alcalá arrancó con la dimisión de Javier Rodríguez Palacios como secretario general en febrero de 2025, aunque se ha mantenido como portavoz del grupo municipal. Desde entonces, la militancia complutense no ha podido elegir nueva dirección, ya que Ferraz ha optado por prorrogar la gestora en lugar de convocar el proceso interno que marcan los propios Estatutos Federales del partido. La concejala Blanca Ibarra ha entregado su acta en marzo de 2026, alegando discrepancias internas, en el último episodio de lo que fuentes del partido describen como una «descomposición» de la agrupación. Los militantes han llegado a reunirse de forma clandestina ante la negativa de la gestora a ceder la sede local para sus asambleas.

El bloqueo de Alcalá no es un caso aislado. En Móstoles, la ex alcaldesa y hasta ahora portavoz municipal Noelia Posse ha dimitido junto a otros seis miembros de la Ejecutiva Local —David Muñoz, Rebeca Prieto, Marisa Ruiz, Javier Sánchez de Lucas, Pablo Moreno y Kelvin Antonio Heredia— en junio de 2026, denunciando en su carta de salida que el secretario general, Álex Martín, se ha «enrocado en el cargo» tras más de un año sin que la Ejecutiva local haya sido legitimada por la militancia mediante primarias. Los dimisionarios han solicitado además la suspensión cautelar de su militancia mientras se resuelve el caso judicial que afecta a Posse por la condonación de deuda a la empresa ITV Móstoles, por el que la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación.

A ese recuento se suma la salida de Enma López de la Comisión Ejecutiva Federal, en junio de 2026, después de anunciar su candidatura a las primarias de la alcaldía de Madrid frente a Reyes Maroto sin el visto bueno de Ferraz. Se trata de un movimiento que la dirección del partido ha calificado internamente de «desleal».

El patrón que conecta los tres frentes es el mismo: las Bases de Primarias del PSOE para 2027 establecen que, en los municipios donde el partido ya gobierna y el alcalde en el cargo opta a la reelección, no procede la celebración de primarias. En Alcalá, gobernada por la popular Judith Piquet, esa cláusula no aplica, por lo que el bloqueo responde a una decisión directa de la dirección regional. Solo cuatro ayuntamientos de toda España —Madrid capital, Oviedo, Ferrol y Torrelavega— celebrarán primarias municipales en 2027, de las 30 candidaturas ya cerradas por el partido.

Los críticos internos, entre ellos el propio Juan Lobato, antecesor de López al frente del PSOE-M, han deslizado en foros del partido la necesidad de apostar por perfiles con mayor arraigo territorial frente al modelo de designación desde Ferraz que atraviesa la actual dirección regional.