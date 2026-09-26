Inglaterra – España: Wembley espera a la campeona

Han pasado 69 días, pero parece que fue ayer. España vuelve a jugar (20:45 horas). Vuelve la campeona del mundo. Y cuando los jugadores salten este sábado al césped de Wembley habrá algo diferente sobre el escudo de la camiseta. Por primera vez estarán las dos estrellas. La de 2010 y la de 2026. Juntas.

No podía existir un escenario mejor para estrenarlas. Wembley, Inglaterra enfrente y el primer partido después de conquistar el Mundial. La Selección comienza una nueva Liga de Naciones después de tocar el cielo en Norteamérica y lo hace en uno de esos estadios que cualquier futbolista quiere pisar alguna vez en su carrera.

España vuelve a competir después de ganar el Mundial el pasado 19 de julio y comienza inevitablemente una etapa diferente. Ya no es únicamente campeona de Europa. Ahora es la selección que todos quieren derrotar.

La segunda estrella sale a jugar

Será imposible no mirar la camiseta. España estrenará en Wembley la equipación que reconoce su nueva condición de bicampeona del mundo. Durante 16 años hubo una estrella encima del escudo. Desde este sábado habrá dos.

Es mucho más que un cambio estético. Representa dos generaciones, dos Mundiales y dos momentos que ya pertenecen para siempre a la historia del fútbol español. La Selección que ganó en Sudáfrica en 2010 ya tiene compañía. Y el estreno será contra Inglaterra.

Precisamente uno de los rivales que más ha sufrido a España durante esta etapa. Los ingleses todavía tienen muy presente la final de la Eurocopa de 2024 en Berlín. España ganó 2-1 y les dejó nuevamente a las puertas de un gran título. Ahora el escenario es suyo. Wembley espera a la campeona del mundo.

De la Fuente no quiere tocar lo que funciona

Luis de la Fuente apuesta por la continuidad. La primera convocatoria después del Mundial apenas introdujo cuatro novedades respecto al grupo que terminó levantando el título y el seleccionador tampoco prepara ninguna revolución para Wembley.

La principal modificación obligada aparece en el lateral derecho. Pedro Porro es baja por lesión y Eric García apunta a ocupar esa posición, un papel que ya conoce y que permite además equilibrar las constantes incorporaciones de Cucurella desde la izquierda.

Por delante, Rodri seguirá siendo el dueño del centro del campo y Fabián parte con ventaja para acompañarle, manteniendo la fórmula que tan buen resultado ofreció durante el Mundial. Dani Olmo aparecerá unos metros por delante.

Y arriba está la dinamita. Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. El tridente que representa buena parte de la identidad ofensiva de esta Selección. Velocidad por fuera, desequilibrio y Oyarzabal como referencia.

Inglaterra llega herida

El escenario impresiona mucho más que el momento del rival. Thomas Tuchel afronta el estreno en la Liga de Naciones con importantes problemas. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Tino Livramento se han caído de la convocatoria por diferentes problemas físicos, obligando al seleccionador inglés a reconstruir parte de su equipo. James Garner y Morgan Gibbs-White han sido llamados como sustitutos.

Especialmente importante es la ausencia de Rice. Inglaterra pierde a una pieza fundamental para sostener su centro del campo precisamente contra una España que quiere mandar desde la posesión. Tuchel conserva, eso sí, sus dos grandes referencias: Jude Bellingham y Harry Kane.

El primero tendrá que asumir todavía más responsabilidad para conectar el centro del campo con el ataque. El segundo continúa siendo la gran amenaza inglesa y llega al encuentro como uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo.

Lamine contra Kane, con el Balón de Oro de fondo

Habrá además otra batalla inevitable. Lamine Yamal y Harry Kane se encontrarán frente a frente en plena carrera por el Balón de Oro. El partido no pertenece al periodo deportivo que se valora para el premio, pero Wembley ofrece un escaparate difícilmente igualable en plena pelea mediática.

Lamine llega como campeón del mundo. Kane, después de otra temporada extraordinaria desde el punto de vista goleador. No decidirán el Balón de Oro este sábado, pero todas las miradas estarán también sobre ellos.

Wembley, ocho años después

España regresa además a Wembley ocho años después de su última visita. Fue en septiembre de 2018, también en la Nations League, y terminó con victoria española por 1-2.

La historia de la Selección en este estadio no ha sido especialmente amable. Wembley ha sido escenario de derrotas, noches complicadas y de aquella dolorosa eliminación contra Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa de 1996 después de los penaltis.

Pero esta España llega de otra manera. Llega como campeona de Europa. Como campeona del mundo. Como número uno. Y con una camiseta que contará su historia antes incluso de que empiece a rodar el balón.

Este sábado comienza una nueva etapa. El Mundial ya está ganado y ahora toca demostrar que el hambre continúa intacta. España vuelve a jugar. Wembley espera. Y, por primera vez, la segunda estrella también sale al campo.

Inglaterra – España: posibles onces