A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Fritz en la Laver Cup 2026 hoy, sábado 26 de septiembre, y cómo ver por TV en directo

Europa arranca la jornada del sábado 26 de septiembre en la Laver Cup 2026 por delante en el marcador frente al resto del mundo. Rafa Jódar y Casper Ruud ganaron sus respectivos encuentros, mientras que Mensik cayó ante Nakashima. Hoy se abrirá la fecha con un emocionante Flavio Cobolli – Tien y posteriormente se disputará el Zverev – Álex de Miñaur, pero, sin duda, el plato fuerte en el O2 de Londres será el Carlos Alcaraz – Taylor Fritz, el cual te contamos a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo y en vivo online.

A qué hora empieza el Carlos Alcaraz – Taylor Fritz de la Laver Cup 2026

Hoy, sábado 26 de septiembre, se disputa la segunda jornada de una Laver Cup 2026 en la jugará Carlos Alcaraz. El murciano ganó su partido el viernes al formar pareja con Jakub Mensik en dobles y ahora le toca jugar un partido individual, en el que se enfrentará a Taylor Fritz. La organización ha programado que este choque arranque no antes de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y, como todo el torneo, se jugará en el O2 de Londres.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Fritz de la Laver Cup 2026 en directo gratis y por TV en tiempo real

Todos los partidos que se disputan en esta apasionante y frenética Laver Cup 2026 se pueden ver en directo por televisión en nuestro país en exclusiva por el canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas, y también por RTVE, así que estos choques son emitidos gratis y en abierto en España. El Carlos Alcaraz – Taylor Fritz de la segunda jornada del torneo, hoy sábado 26 de septiembre, se podrá ver por estos dos operadores. Hay que destacar que ambos tienen disponibles sus aplicaciones para que sus usuarios puedan descargarlas para ver en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el O2 londinense.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te estamos ofreciendo la mejor información sobre todo lo que esté ocurriendo en Londres durante estos días en los que se reúnen los mejores tenistas del planeta para jugar la Laver Cup 2026. Estamos prestando especial atención, obviamente, a lo que hagan Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Este sábado publicaremos la crónica del encuentro que jugará el murciano contra Taylor Fritz cuando acabe el choque y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que se produzcan en el O2.

Dónde escuchar por radio los partidos de Alcaraz y Jódar en la Laver Cup 2026

Además, todos aquellos seguidores de Carlos Alcaraz y de Rafa Jódar, así como los amantes de este deporte, que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que van a tener la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Onda Cero, Cope, RNE o Radio Marca podrán hacer conexiones con el O2 para contar lo que esté ocurriendo en Londres y, por consiguiente, en el duelo de Carlitos contra Taylor Fritz de este sábado en la Laver Cup 2026.