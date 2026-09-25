El ‘profesor’ Alcaraz da una clase de dobles con Mensik e impulsa a Europa en la Laver Cup

Se sentía el bullicio en el O2 de Londres, donde se fueron llenando las butacas a medida que caía la noche. Más presencia en el oscurecido recinto, donde Alcaraz y Mensik pusieron luz en la pista. No dieron opción (6-4, 6-4) al tándem formado Fritz y Bublik y certificaron el tercer punto para Europa. Carlitos, amigo de competir en equipo, ejerció de líder e instruyó a los que durante el año son sus rivales. «A ver si me hacen caso», dijo entre risas.

Bublik, que venía de caer ante Jódar en individual, dobló esfuerzos para unir fuerzas con Fritz. Inicio potente el de ambos, también impulsado por las dificultades de los europeos al servicio. Muchos segundos servicios, especialmente de Alcaraz, y muchas bolas de break. Aunque levantaron todas. Coraza intacta. El devenir del partido fue activando las piernas del murciano, que indicaba a Mensik. «Saca abierto al revés del Fritz». Y ahí que iba.

La compenetración entre el murciano y el checo rozó la precisión de dos viejos conocidos. Alcaraz aportó la magia desde el fondo y la electricidad en la red, mientras que Mensík sostuvo el intercambio con saques demoledores que neutralizaron cualquier intento de reacción por parte del Resto del Mundo. Con quiebres quirúrgicos en los momentos decisivos de ambos parciales, la pareja hispano-checa desarmó la potencia de Fritz y la impredecibilidad de Búblik. El triunfo deja a Europa 3-1 en ventaja.

Jódar había disparado antes

Todo va demasiado rápido para Jódar, en Londres y en la vida. Resto agresivo, derecha ganadora y dos breaks a Bublik en el primer set. Servicio potente, gran juego de fondo de pista y otros dos breaks en la segunda manga. Coser y cantar. A piece of cake, por aquello de disputarse la Laver en suelo anglosajón. La secuencia ante Bublik refleja su año en el que todo ha ido rápido porque su tenis así lo ha merecido. Debut con triunfo (6-2, 6-3) en la Laver. Otra lección aprendida.