El Mundial de Fórmula 1 tiene en Azerbaiyán uno de sus Grandes Premios más espectaculares del año. El circuito callejero de Bakú, capital del país, es el escenario donde los mejores pilotos mostrarán su destreza al volante en una prueba exigente y que ya se ha convertido en una fija del calendario. Una cita con todo tipo de curvas que siempre da mucha emoción al campeonato de F1.

En qué circuito se corre el GP de Azerbaiyán de F1

El circuito callejero de Bakú es el trazado donde se corre el Gran premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Atraviesa las calles de esta ciudad y, a diferencia de Mónaco, es más fácil adelantar, por lo que el espectáculo está servido en esta prueba.

El trazado del circuito callejero de Bakú es apasionante para los pilotos, ya que tiene tramos en los que la carretera se ensancha y en otros en los que se estrecha, por lo que los corredores tienen que esperar al momento adecuado para adelantar sin riesgos. Además, la recta principal es una de las más famosas de todo el Mundial de Fórmula 1, por lo que en esa zona se pueden vivir grandes momentos en este GP de Azerbaiyán.

En dónde está el Circuito callejero de Bakú

El GP de Azerbaiyán tiene como escenario uno de los circuitos callejeros que hay durante el Mundial de Fórmula 1 y los monoplazas pasarán por los sitios más emblemáticos de Bakú, la capital de este país. Su trazado permite que se alcancen grandes velocidades, así que las calles de esta ciudad vivirán momentos frenéticos con los pilotos de la parrilla en una carrera en la que se darán 51 vueltas.

Perfil del circuito callejero de Bakú: curvas, ancho de pista, cuántos kilómetros tiene…

Respecto a los aspectos técnicos del circuito callejero de Bakú, los pilotos tendrán que recorrer unos 6.003 metros por vuelta y hay un total de 20 curvas en las que hay una gran variedad, ya que existen varias rápidas y otras en las que los participantes tendrán que tirar de freno para reducir seriamente la velocidad y evitar salirse del trazado. En total, la carrera dura 305,49 kilómetros.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de Azerbaiyán de F1

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, una de las más apasionantes y exigentes del Mundial, consta de 51 vueltas.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Azerbaiyán de F1

El GP de Azerbaiyán es de los últimos que se han incorporado al Mundial de Fórmula 1. Entró al calendario en el año 2017 y desde entonces se ha disputado siempre, excepto en 2020 por la pandemia. La vuelta rápida la tiene Max Verstappen (que ha ganado en Bakú en dos ocasiones) con un tiempo de 1:43.388.