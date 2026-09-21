El Barça abandona al Palau a su suerte: la reforma se convierte en un imposible

La reforma del Palau Blaugrana necesitará de un nuevo inversor para llevarse a cabo. El FC Barcelona anunció inicialmente que la financiación para la construcción de un nuevo pabellón para sus secciones de baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey patines se incluiría dentro del presupuesto del Espai Barça. Joan Laporta confirmó en la última asamblea de socios compromisarios que el proyecto del Nou Palau Blaugrana no forma parte de los 1.800 millones de euros destinados a las obras del Camp Nou y sus aledaños.

La directiva culé se ha visto obligada a solicitar un crédito por 300 millones de euros adicionales para la remodelación del estadio, que desde Barcelona achacan a sobrecostes en materias primas y nuevas actuaciones no contempladas en el inicio del proyecto. Esta nueva vía de financiación tampoco contribuirá a la anunciada reforma del Palau Blaugrana, lo que obliga al FC Barcelona a buscar un socio para acometer esta remodelación. Ferran Olivé, vicepresidente económico del club, explicó a los socios compromisarios que plantean que “una compañía asuma la construcción y lo explote con eventos y espectáculos”.

El proyecto para la construcción de un nuevo Palau Blaugrana, con capacidad prevista para acoger hasta 15.000 espectadores en eventos deportivos, ha sido uno de los temas capitales de la asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona, celebrada el pasado sábado. Anunciado como parte del Espai Barça, la falta de novedades al respecto de un proyecto que esperaba iniciar en 2027 ha elevado la preocupación entre los socios culés. Ante los problemas económicos que está suponiendo la reforma del Camp Nou, el club catalán ha desvelado la búsqueda de un socio que, a cambio del derecho de uso del nuevo Palau, financie su construcción.

El nuevo Palau Blaugrana, sin fecha

El nuevo recinto se construirá en los terrenos que ocupaba el Miniestadi, antigua sede del filial y el equipo femenino ubicada en las proximidades del Camp Nou. Anunciado para 2027, el comienzo del proyecto del nuevo Palau Blaugrana tendrá que esperar. Ferran Olivé no ha querido dar fechas, aunque ya ha adelantado que el objetivo del nuevo recinto no es dotar de ingresos al club mediante la realización de eventos. “Los ingresos para el club llegarán de la actividad de nuestros equipos, como hasta ahora”, ha explicado el vicepresidente económico culé. El directivo ha añadido que el Palau “no da ningún ingreso ni beneficio” y que no implica “un hecho diferencial” en las arcas del club.

El Barcelona se centra en estos momentos en culminar la reforma del Camp Nou, que se ha disparado ya hasta los 1.800 millones de euros de coste tras la nueva financiación extra de 300 millones. Mientras el club culé focaliza sus esfuerzos económicos en terminar el estadio, el anunciado proyecto del nuevo Palau Blaugrana sigue aparcado y a la espera de avances y de un calendario de actuaciones.