De la Fuente, tras renovar con España: «Lo mejor está por llegar»

La Federación Española de Fútbol abrió la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para celebrar la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador español hasta 2032. Acompañado de todos los títulos que ha ganado tanto con el combinado absoluto como con las categorías inferiores y por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, el técnico campeón del mundo se mostró muy feliz por esta ampliación de contrato.

El acto comenzó con un emotivo vídeo en el que se repasó la carrera de De la Fuente y se mostraron imágenes inéditas de la conquista del Mundial de 2026. Después llegó el turno de los discursos. Rafael Louzán fue el primero en tomar la palabra y mostró su felicidad por garantizar la continuidad de uno de los grandes responsables de la etapa más brillante del fútbol español.

«Tenemos un referente. Hoy lo vamos a presentar aquí para que siga el camino que nos ha llevado hasta la gloria. Teníamos una misión que nos ha encargado un país: hacerlo muy feliz. Lo que más une a este país es la selección», comenzó el presidente de la RFEF.

Louzán quiere la tercera estrella

Louzán destacó la estabilidad y la confianza que representa la continuidad del seleccionador, pero también elevó la ambición de cara al Mundial de 2030, que tendrá a España como uno de sus países organizadores.

«Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este acuerdo. Nos llevará hasta el año 2032. Cada vez que veo el escudo con dos estrellas, pienso que una tercera le quedaría de película. Vamos a intentar, con Luis al frente, alcanzar la tercera en nuestro país», aseguró.

El presidente también puso en valor la dimensión humana de De la Fuente: «Buscamos estabilidad y confianza. Esto va de personas. Si por él fuera, estaría en todas las localidades que han demandado su presencia. Es todo un campeón y, además, una grandísima persona».

«No nos conformamos»

Después tomó la palabra el gran protagonista. De la Fuente estuvo acompañado por todos los trofeos conquistados durante su trayectoria federativa salvo la Copa del Mundo, que se encuentra expuesta en Málaga y apareció en el acto a través de una conexión por vídeo. El seleccionador dejó un mensaje cargado de ambición: «Lo mejor está por llegar».

«Nos queda seguir mejorando y peleando por ganar. Uno no se acostumbra a ganar. El éxito radica en competir y eso está garantizado. No nos conformamos con lo conseguido hasta ahora», afirmó.

De la Fuente agradeció la confianza de Louzán, la RFEF, los presidentes territoriales, la Junta Directiva, su cuerpo técnico y todos los compañeros que lo han acompañado. También protagonizó el momento más emotivo del acto al recordar a sus familiares fallecidos.

«Me acuerdo de mucha gente que me ha acompañado en esta andadura. Me acuerdo de los que no están: mis padres y mi hermano. Disfrutaron mucho, pero esto lo habrían disfrutado muchísimo», explicó.

Antes de atender las preguntas de los medios, Louzán, De la Fuente y Aitor Karanka posaron con una camiseta de la selección española que llevaba el nombre del técnico y el número 2032. El homenaje se completó con mensajes en vídeo de Vicente del Bosque, Rodrigo Hernández, Unai Simón y Mikel Merino. España entrega su futuro al seleccionador que la ha llevado nuevamente hasta la gloria.

¿Por qué 2032?

«Fui yo el que propuso renovar hasta 2032. Sabía que todo el mundo tenía el foco en 2030, pero tanto Luis como su representante la valoraron de forma extraordinariamente positiva. Ojalá siga más allá de 2032, pero qué menos que ofrecerle eso», aseguró Louzán.