Oficial: Luis de la Fuente renueva con España hasta 2032

Ya es oficial. Luis de la Fuente seguirá al frente de la selección española hasta 2032. Rafael Louzán anunció la renovación del técnico riojano tras la reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Una ampliación de contrato que garantiza su presencia en el Mundial de 2030 y que le permitirá llegar a la Eurocopa que organizarán conjuntamente Turquía e Italia dos años después.

De la Fuente, nacido el 21 de junio de 1961, tendrá 71 años cuando finalice su nuevo contrato. De cumplirlo íntegramente, se convertiría en el seleccionador de mayor edad en dirigir a España y cerraría una etapa cercana a los diez años al frente de la Absoluta, después de asumir el cargo en diciembre de 2022 tras la salida de Luis Enrique.

Una apuesta total de Louzán

La renovación confirma la confianza absoluta de Rafael Louzán en el seleccionador que ha conducido a España a una de las etapas más exitosas de su historia. Su anterior contrato terminaba en 2028, pero la Federación ha decidido adelantarse y asegurar su continuidad durante un ciclo completo adicional. De la Fuente tendrá la oportunidad de defender el título mundial en 2030 y tratar de volver a conquistar Europa en 2032.

Su trayectoria dentro de la Federación comenzó mucho antes de hacerse cargo de la absoluta. Llegó en 2013 y fue recorriendo prácticamente todos los escalones formativos. Se proclamó campeón de Europa sub-19 en 2015, conquistó el oro en los Juegos Mediterráneos de 2018 y ganó el Europeo sub-21 en 2019. También consiguió la medalla de plata con la selección olímpica en los Juegos de Tokio, disputados en 2021.

Un seleccionador campeón de todo

De la Fuente asumió el mando de la absoluta en diciembre de 2022 y tardó muy poco en comenzar a ganar. En junio de 2023 conquistó la Liga de Naciones ante Croacia, logrando su primer título cuando apenas llevaba cuatro partidos oficiales en el banquillo.

Un año después llegó la Eurocopa de Alemania. España firmó un torneo perfecto, con siete victorias en siete encuentros, y derrotó a Inglaterra por 2-1 en la final. En 2025 volvió a alcanzar la final de la Liga de Naciones, aunque cayó en los penaltis contra Portugal.

La consagración definitiva llegó en el Mundial de 2026. España conquistó su segunda estrella tras imponerse a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final gracias a un gol de Ferran Torres. Ese triunfo convirtió a De la Fuente en el seleccionador absoluto más laureado del fútbol español.

Además, es el primer entrenador capaz de ganar la Eurocopa en tres categorías diferentes: sub-19, sub-21 y absoluta. Ahora, con su renovación hasta 2032, la Federación le entrega las llaves de la selección a largo plazo. Si completa el contrato, habrá permanecido casi una década al frente de España y terminará su etapa con 71 años.