Lamine Yamal celebra la victoria del Atlético en el derbi contra el Real Madrid

Lamine Yamal celebró a su manera la victoria del Atlético contra el Real Madrid en el derbi disputado el pasado domingo en el Metropolitano y que tuvo como claro protagonista al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. El futbolista del Barcelona respondió a una publicación en las redes sociales de Marc Pubil después de un triunfo que deja al Barcelona seis puntos por encima de los de Mourinho en la clasificación en la jornada 7 de la competición.

El Real Madrid sucumbió ante el Atlético en el Metropolitano en un partido que estuvo marcado por la nefasta actuación arbitral de un Ortiz Arias que perdonó dos claras rojas al Cuti Romero y Kang-in Lee. Estas dos jugadas fueron decisivas en el devenir del juego, que acabó en el momento en el que el árbitro madrileño pitó penalti y expulsión después de un agarrón de Huijsen a Giuliano dentro del área madridista. En esa jugada acabó un partido que acabó con 2-1 en el marcador.

Este resultado deja al Barcelona como líder absoluto en la clasificación con seis puntos de diferencia con respecto al Real Madrid. Los dos grandes del fútbol español se van al primer parón de selecciones con dos partidos de diferencia en la jornada 7 y ambos se verán las caras el próximo 25 de octubre en un Clásico que puede ser la sentencia para el equipo de José Mourinho, que ya acumula dos derrotas y ha sufrido en los otros duelos que ha disputado fuera de casa ante Espanyol y Elche.

Lamine responde a Pubil tras el Atlético-Real Madrid

Por ello, Lamine Yamal reaccionó a la victoria del Atlético contra el Real Madrid y lo hizo a través de un mensaje en una publicación realizada por Marc Pubill. El futbolista rojiblanco, que tuvo que ser sustituido al descanso tras ver una tarjeta amarilla en la primera mitad, celebró el triunfo en su perfil de Instagram con una serie de fotos y el futbolista del Barcelona respondió con unos emoticonos de alegría.

Lamine Yamal ya habló del Real Madrid recientemente en una entrevista concedida a Jorge Valdano en Movistar en la que dejó claro que quiere enfrentarse contra el equipo de Mourinho en Champions League. «Quiero enfrentarme al Real Madrid en la Champions League. Nunca me he enfrentado a ellos en la Champions League antes», dijo el futbolista en un claro reto al rey de la competición con 15 títulos.