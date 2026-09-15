El CTA se olvida de explicar el penalti a Lamine Yamal y reconoce el error de no pitar el de Raúl García en el Osasuna-Espanyol

Vuelve Tiempo de revisión y lo hace olvidándose de explicar por qué se pitó el penalti sobre Lamine Yamal en el Levante-Barcelona, reconociendo el error de no pitar el que se comete sobre Raúl García en el Osasuna-Espanyol y validando el que sirvió para que el Atlético de Madrid ganase a la Real Sociedad en Anoeta. El Comité Técnico de Árbitros ha afirmado que la acción sobre el futbolista del conjunto navarro debió ser revisada, al ser un error «claro y manifiesto», mientras que dan la razón a Martínez Munuera en la acción de Ochieng, en la que señaló la pena máxima a favor de los rojiblancos.

El CTA analiza en total tres jugadas de Primera División. En dos de ellas sale perjudicada la Real Sociedad, aunque los árbitros señalan que están bien resueltas. La primera de ellas es en el Elche-Real Sociedad, en el que les anulan un gol para señalar una falta en la acción anterior que termina con roja directa a Jon Martín por una mano en zona DOGSO.

La siguiente es la del penalti contra el Atlético. Para el CTA, el rebote en el muslo de Ochieng previo a tocar en el brazo es accidental, por lo que no se trata de un play the ball (jugar el balón), que se produce cuando se juega el balón deliberadamente e impacta en la mano. En el caso del futbolista de la Real no hay apenas desvío de la trayectoria del balón, tiene el brazo en una posición antinatural desde antes y hubiera impactado de igual manera si el balón no toca en su muslo. Por tanto, es penalti.

No hablan de Lamine Yamal

Una de las acciones polémicas fue el penalti cometido por Mandi sobre Lamine Yamal en el Levante-Barcelona. El balón tocó en el brazo del jugador granota, que lo tenía pegado al suelo y no busca en ningún momento jugarlo con la mano o acomodárselo. Al levantarse del suelo e intentar golpear el esférico, acaba impactando en la planta del futbolista azulgrana. Aunque el contacto es mínimo y el delantero exagera, señalan la pena máxima.

Penalti en el Osasuna-Espanyol

Evidente era el error de Bestard Servera en el Osasuna-Espanyol, pero más aún el del VAR, donde se encontraba al ver la acción repetida y no llamarle. Raúl García de Haro fue zancadilleado claramente por Riedel. Uno de los penaltis más claros que se han visto en los últimos meses. Sin embargo, no se pitó. Ahora, el CTA reconoce que fue un error.