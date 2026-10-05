Olmo y el interés de Croacia: «Mi sueño era y es jugar con España»

Dani Olmo compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Croacia y España en Split. El jugador del Barcelona tiene un cariño especial al país balcánico, donde comenzó su carrera como profesional antes de dar el salto a Alemania y, posteriormente, al combinado azulgrana.

Dani Olmo espera una reacción de Croacia. El internacional español no se fía del golpe que sufrió su rival contra Inglaterra y considera que España encontrará un equipo especialmente peligroso ante su público. Para el futbolista del Barcelona será, además, un encuentro con un componente personal. Regresa al país al que llegó con 16 años para jugar en el Dinamo y al que guarda un cariño especial.

«Me espero una Croacia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado mucho contra ellos y los conocemos a la perfección. No vienen de un partido fácil para ellos, pero jugando en casa con su gente no va a ser un partido fácil», aseguró en la previa del encuentro.

Olmo reconoció que la goleada de Inglaterra sorprendió a los internacionales españoles, aunque insistió en que ese resultado no cambia la dificultad del compromiso. «Muy sorprendidos. Pero mañana veremos su reacción. Hemos jugado muchos partidos contra ellos. Sabemos que son muy fuertes y tienen muy buenos jugadores. No vamos a tenerlo fácil. Tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestro juego», explicó.

También advirtió del ambiente que espera a España. Conoce la intensidad con la que se vive el fútbol en Croacia y entiende que esa presión puede convertirse en un estímulo dentro del campo. «Es un ambiente caldeado. Es una afición que aprieta mucho, que va mucho con su equipo y sus jugadores. Es un partido bonito de fútbol que también se va a poder disfrutar dentro del campo, cuando el ambiente de fuera te hace tener más motivación», señaló.

Uno de los nombres propios de su comparecencia fue Lamine Yamal. Olmo comparte vestuario con él tanto en el Barcelona como en España y destacó su crecimiento. «Lamine sigue avanzando en cada partido. Aparte de cada temporada, que se le ve mejor y más maduro. En este inicio nos está ayudando no solo en el juego, también marcando, que es algo que él se exige a sí mismo. Es muy importante para nosotros tanto en el club como en la selección», afirmó.

Sobre su propio rendimiento, Olmo explicó las diferencias entre las funciones que desempeña en ambos equipos. «Son dos entrenadores distintos. Aunque el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barcelona, ser más vertical y atacar más los espacios, y en la selección tenemos algo más de libertad», comentó. Se siente cómodo en ambos registros, pero considera que todavía tiene margen de mejora: «El nivel que he mostrado es bueno y hemos conseguido ganar títulos en el Barça, pero puedo dar mucho más».

La parte más personal llegó al recordar su marcha al Dinamo. Una decisión difícil que terminó marcando su carrera. «Cada uno tiene su historia, su camino y sus razones. Lo que me llevó a tomar esa decisión, una de las más difíciles de mi carrera, fue el interés que tenía el Dinamo. Confié en ello y fue uno de los mejores momentos que he vivido en mi carrera», recordó.

El cambio fue importante para un adolescente que tuvo que adaptarse a una vida completamente nueva. «Salí muy joven, con 16 años. Éramos mi madre y yo solos en un país nuevo, con una lengua que no conocíamos. Pero le guardo cariño. Para mí mañana va a ser un partido especial», añadió.

Ese vínculo llegó a abrir la posibilidad de que jugase con la selección croata. Olmo confirmó que existió interés, aunque su deseo siempre fue representar a España. «Era una posibilidad. Me dijeron de su interés. Estuve muy agradecido, porque a Croacia le guardo un cariño especial. Pero mi sueño era y es jugar con España», aseguró.

También defendió la gestión de los esfuerzos que realizan los equipos. «Tanto en la selección como en el club gestionan las cargas de la mejor manera posible. Nos sentimos cuidados y en el club hacen lo que consideran oportuno. Descansar más o menos lo decide cada club. Cada uno es profesional y sabe lo que tiene que hacer tanto si está con la selección como de vacaciones», manifestó.

Preguntado por los 500 minutos que acumula esta temporada, evitó valorar si son muchos o pocos. «No es algo en lo que haya pensado. Intento estar siempre al cien por cien», respondió.

Olmo afronta el regreso con ilusión y con la oportunidad de reencontrarse con personas que formaron parte de aquella etapa. «Son sensaciones únicas. Es un país que me ha dado todo o casi todo lo que tengo», explicó. Este martes tendrá cerca a los suyos: «Vendrán la familia, los amigos… Tengo muchas ganas».