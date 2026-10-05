Modric da la cara tras la humillación de Croacia: «No estamos orgullosos»

Luka Modric dio la cara en la previa del encuentro entre Croacia y España después de la dura derrota por 0-7 contra Inglaterra del pasado sábado. El capitán croata reconoció el golpe, pidió el apoyo de los aficionados y se mostró convencido de que su selección ofrecerá una imagen diferente ante un rival al que considera «el mejor equipo del mundo».

«Hemos hablado y seguimos adelante. Es normal que se hable cuando pasa algo así, que se analice, pero lo que hemos hablado quedará entre nosotros. Estoy seguro de que mañana mostraremos una Croacia diferente para que los aficionados estén felices. Vamos a ser muy diferentes en todo y mañana lo demostraremos», aseguró.

Modric insistió en que el calendario obliga a levantarse cuanto antes y recordó que Croacia ya ha sido capaz de reaccionar después de una derrota contundente. «En la vida, como en el fútbol, hay cosas buenas y malas. No hay mucho tiempo para estar decepcionado y al final esto demuestra la grandeza y la fortaleza de un jugador. También perdimos contra España 6-0, nos levantamos y mostramos una buena Croacia. Eso puede pasar mañana. No tenemos tiempo para volver a lo que ha sucedido», explicó.

El centrocampista no escondió el malestar del vestuario por lo ocurrido ante Inglaterra. Más que la derrota, le preocupa la forma en la que se produjo. «No es un problema perder, el problema es cómo sucedió. No estamos orgullosos de esto. Espero a un público que nos levante como siempre y que juzgue después del partido. Espero una reacción positiva porque es lo que necesitamos. Es muy importante ese apoyo. A pesar de la derrota, no espero una reacción negativa, ya que nos duele más que a nadie», afirmó.

Sobre España, Modric destacó el nivel del equipo y su trayectoria. «Creo que es el mejor equipo del mundo. Son los campeones y llevan muchos partidos sin perder. No sé cómo interpretarán nuestra derrota, si nos mirarán desde arriba, pero no lo creo. Lo que pasó no es la verdadera cara de nuestro equipo y creo que mañana lo vamos a demostrar», señaló.

También fue preguntado por la comparación entre esta selección española y la que conquistó el Mundial de 2010. El capitán croata evitó elegir, aunque reconoció su cercanía con aquella generación. «Es difícil hacer una comparación porque la selección de 2010 es una de las mejores. Fueron campeones y estos están en ese camino. Es difícil saber cuál es mejor. El tiempo lo dirá. Son los campeones y llevan muchos partidos sin perder. La que siento más cerca es la anterior, pero esta es muy especial», manifestó.

En cuanto a su continuidad con Croacia, Modric dejó claro que la derrota no cambia su compromiso. «En los momentos difíciles, claro que quiero estar aquí. El fútbol no es solo cuando pasan cosas buenas. Estoy muy orgulloso y, mientras el seleccionador quiera que esté aquí, voy a estar aquí. No hay felicidad más grande», aseguró. Sin embargo, no quiso fijar una fecha para su despedida: «No puedo dar unas declaraciones para el futuro. Vamos partido a partido y ya veremos si me voy en un año o en un mes. Mientras esté aquí, estoy disfrutando y soy feliz. Eso es lo más importante. Jugar para mi país me llena al máximo».

Por último, el capitán presentó el encuentro contra España como una oportunidad para recuperar la confianza y reivindicar el prestigio de su selección. «Si lo hacemos bien y ganamos, puede cambiar todo. En el fútbol las cosas cambian rápido y mañana es una buena oportunidad para reivindicarse y mostrar por qué Croacia es tan apreciada en el mundo del fútbol. Croacia ha mostrado su mejor nivel ante las mejores selecciones del mundo. Mañana es una muy buena oportunidad para hacer un gran partido, ganar y, sobre todo, mostrar otra imagen que la de los dos últimos partidos», concluyó.