Modric explota como nunca tras el ridículo de Croacia ante Inglaterra: «Siento vergüenza, es catastrófico»

Luka Modric ha explotado tras el ridículo de Croacia ante Inglaterra. La selección croata perdió por 0-7, cosechando la peor derrota de su historia, y el eterno capitán fue muy contundente: «Llevo aquí 20 años y por primera vez siento vergüenza después de un partido».

No es para menos. Inglaterra machacó a Croacia en Rijeka con un 0-7 que hace mucho daño a la selección balcánica. En el encuentro de la Liga de las Naciones, en el grupo de España, Croacia vivió una tarde horrible. Si bien el encuentro se jugó a puerta vacía (o realmente no, porque los croatas metieron a miles de niños en la grada, regateando así una sanción de la UEFA), el daño para los croatas es terrible.

Y Luka Modric no se calló tras ese encuentro jugado en Rijeka. «Se puede perder porque, ahora mismo, son mejores (en referencia a Inglaterra). Pero perder así y arruinar la reputación que hemos ganado con los años es inaceptable», explicó el actual jugador del Milan.

«Me siento avergonzado», añadió Luka Modric, que criticó a su selección porque la actuación fue «sin duelos, sin faltas, sin agresividad, sin falta de unidad». «No se puede jugar al fútbol de esta manera. La sensación era que teníamos cuatro o cinco jugadores menos», continuó el ex futbolista del Real Madrid.

Modric no se guardó nada en unas declaraciones poco habituales en él o en cualquier jugador. Añadió que la noche era «catastrófica» para Croacia tras esta derrota por 0-7 ante Inglaterra. «Hoy hubiésemos perdido hasta con un equipo de tercera división».

Ante posibles represalias de la afición croata en su siguiente partido, que es el duelo ante España el próximo martes en Split, Modric pidió apoyo: «Necesitamos estar unidos porque nos espera otro partido difícil».

Además, Modric, que fue titular en este encuentro ante Inglaterra y cambiado en el minuto 57, finalmente dijo que está esperanzado en que en Split les apoyen ante España: «Esperamos que los aficionados de Split estén con nosotros, nos apoyen y que les devolvamos eso de la mejor manera posible».