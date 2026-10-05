La psicología dice que las personas que les gusta los días nublados y lluviosos son extraordinarias ya que tienen la capacidad de introspección muy acentuada

Hay personas que esperan con ganas que llegue el otoño. Mientras otros miran el cielo gris con cierta nostalgia por los días de sol, ellos disfrutan de las nubes, de la lluvia, del frío y de esos planes que parecen tener mucho más sentido cuando el mal tiempo obliga a pasar más tiempo en casa. Para ellos, un día lluvioso puede ser el escenario perfecto para quedarse en casa, ver películas, leer o simplemente mirar por la ventana.

Y es que, aunque los días sean más cortos, resulte más engorroso caminar por las calles mojadas y haya que salir de casa con paraguas, abrigo y botas, hay algo que atrae a quienes disfrutan especialmente de esta época del año más allá del olor a tierra mojada.

Podría parecer simplemente una cuestión de gustos y preferencias personales. Sin embargo, un artículo publicado por Joseph Plummer, autor del libro Rainy Day Economic, relaciona el gusto por los días lluviosos con determinados momentos de introspección y con una mayor comodidad ante situaciones tranquilas y alejadas del ritmo acelerado del día a día.

No significa que todas las personas a las que les gusta la lluvia compartan una misma personalidad. De hecho, la llamada pluviofilia no es una enfermedad, un trastorno mental ni un término clínico oficial, sino una forma popular de describir la afición o atracción especial por la lluvia y los ambientes que genera.

La lluvia como momento de introspección

Una de las características que Plummer relaciona con quienes disfrutan especialmente de los días lluviosos es la capacidad de sentirse cómodos en momentos de introspección. Son situaciones en las que se dispone de más espacio para mirar hacia el interior y prestar atención a los propios pensamientos, emociones y sentimientos.

La lluvia puede contribuir a crear precisamente ese escenario. Frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana, un día gris invita en ocasiones a detenerse, permanecer en casa y disfrutar de actividades más tranquilas. Para algunas personas, ese cambio de ritmo puede resultar especialmente agradable.

El propio Plummer señala que la lluvia puede funcionar como un estímulo poco exigente que capta la atención y deja capacidad cognitiva para la contemplación.

Por eso, para quienes disfrutan de este tipo de jornadas, el mal tiempo puede convertirse en una oportunidad para desconectar del exterior y prestar más atención a lo que ocurre en su interior.

Personas que encuentran en los días grises su momento de calma

Escuchar las gotas desde una ventana, sentarse en un porche mientras llueve o caminar por la naturaleza después de una tormenta son situaciones que pueden convertirse en momentos de desconexión para quienes disfrutan de este tiempo.

Si eres de los que celebra que llegue una tarde de lluvia, disfruta del cielo completamente cubierto y encuentra algo reconfortante en el sonido de las gotas, probablemente no necesites que salga el sol para sentirte bien. Para algunas personas, precisamente esos días que otros esperan que pasen cuanto antes son los que permiten bajar el ritmo, mirar hacia dentro y disfrutar de una tranquilidad que resulta mucho más difícil de encontrar cuando todo alrededor funciona a toda velocidad.