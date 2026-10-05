De la Fuente: «Lamine siempre tiene ansiedad porque quiere ser el mejor»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Croacia y España en Split. El combinado nacional busca cerrar esta ventana de selecciones de manera perfecta, sumando la cuarta victoria y certificando su presencia en los cuartos de final de la Liga de Naciones. No obstante, con puntuar le valdría a la vigente campeona del mundo.

Luis de la Fuente no se fía de Croacia. El seleccionador español espera una reacción de su rival después del 0-7 encajado contra Inglaterra y rechaza que aquella goleada refleje el verdadero nivel del equipo croata. España afronta el encuentro de Split con la posibilidad de cerrar su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero el técnico avisa de la dificultad del último compromiso de esta concentración.

«Para mí, Croacia es un equipo fantástico. Lo del otro día fue un accidente en el fútbol, como hemos visto otros. No refleja la diferencia futbolística. Este resultado puede servir de motivación. El fútbol es el fútbol y tenemos ganas de hacer un gran partido», comenzó el seleccionador español.

De la Fuente insistió en que la gestión de los minutos seguirá siendo importante a la hora de decidir la alineación. El objetivo es competir con el mejor equipo posible sin perder de vista el esfuerzo acumulado durante una concentración especialmente exigente. «Siempre hemos intentado sacar el mejor equipo posible. Jugará un equipo que está en perfectas condiciones. Nadie va a jugar más de 270 minutos. Todos van a jugar tres de los cuatro partidos, buscando el equilibrio. Mañana es un partido muy importante», aseguró.

Uno de los nombres propios fue Lamine Yamal. El seleccionador destacó su momento y las ganas que tiene de seguir compitiendo. «Todos los jugadores quieren jugar. Lamine está en un fantástico momento, es un referente y es un competidor nato», señaló sobre el atacante.

También explicó a qué se refiere cuando habla de la ansiedad del futbolista por jugar y mejorar. De la Fuente quiso evitar que esa expresión se interpretase de manera negativa. «Siempre tiene ansiedad porque quiere ser el mejor. Es muy competitivo en todo. No quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad. Tenemos un equipo sensacional porque uno no se cansa de competir, y eso es Lamine», añadió.

Sobre la facilidad con la que los jugadores se incorporan al funcionamiento de España, el técnico señaló tres factores: el talento, el conocimiento que tiene de ellos y el ambiente del vestuario. «Es por la calidad de los futbolistas, que son muy buenos. Segundo, les conocemos muy bien. La tercera es por el grupo humano que tenemos, que hace que cuando llegan se integren rápidamente. Eso influye para que el futbolista juegue con tranquilidad y solo con la presión normal. No añadimos más exigencia», explicó.

La convivencia tampoco ha supuesto un problema pese a la duración de esta concentración. De la Fuente destacó la relación entre los internacionales y el tiempo libre del que han dispuesto para desconectar. «Han tenido hasta dos días y medio libres. Son un grupo maravilloso, disfrutan mucho juntos y son amigos. Están en ese proceso de mejorar y conviven con mucha naturalidad. Se cuidan mucho y hacen que ese tiempo en el que estamos juntos sea sencillo. Eso facilita que nunca haya problemas de ningún tipo», comentó.

Más crítico se mostró con el margen de recuperación entre encuentros. El seleccionador considera insuficiente el descanso que permite este calendario, aunque aseguró que España seguirá adaptándose. «El planteamiento de descanso para preparar el partido me sigue pareciendo escaso. Diez días para cuatro partidos, pero no somos quejicas. Es el formato que hay y, mientras sea así, seguiremos preparados», afirmó.

De la Fuente también defendió la necesidad de mantener la perspectiva cuando llegue una derrota. «El fútbol y el deporte hoy te tienen aquí y mañana allí. Hay que desdramatizar las derrotas, porque se pierde más de lo que se gana. Todo llega y lo haremos con naturalidad», señaló.

En cuanto al reparto de protagonismo, volvió a rechazar que la importancia de un jugador se mida únicamente por su presencia en el once inicial. «No es más importante un futbolista porque empiece o salga en la segunda mitad, ya que puede tener más peso. Para mí todos son importantes», explicó. El técnico destacó el valor de quienes están respondiendo en los minutos finales: «Con el rendimiento que nos da en los últimos minutos sería complicado no pensar que hace cosas muy bien. Podría jugar desde el principio, pero esto es un equipo. Lo importante es estar preparado para dar lo mejor».

Por último, habló de Dani Olmo y de la motivación que puede suponer para él jugar en Croacia. De la Fuente no adelantó si será titular y dejó esa decisión para la última valoración antes del encuentro. «Olmo también sabe de su importancia entre cuando entre, aunque jugar aquí le puede motivar. Valoraremos esta noche en qué momento es más interesante que entre al campo. Es un jugador muy querido aquí y un valor seguro», concluyó.