Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver en directo por TV la final del ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka disputarán la gran final del ATP 500 de Tokio 2026 y se espera que sea un choque apasionante, aunque el gran favorito es el murciano, que está en Japón defendiendo el título. Sin contar la Laver Cup, este podría ser el primer título del de El Palmar desde que volvió de su lesión de muñeca. Te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo el choque de Carlitos.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka: horario de la final del ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz se ha plantado en la final del ATP 500 de Tokio 2026 en la que se va a tener que enfrentar al checo Jiri Lehecka. El murciano alcanzó el encuentro definitivo en el país nipón tras haberse cargado a Alex Michelsen (7-6, 4-6 y 6-1) en su debut en la capital japonesa. En octavos barrió de la pista a Matteo Arnaldi por 7-6 y 6-1, al igual que en cuartos se cargó fácilmente a Denis Shapovalov en un choque en el que el canadiense tuvo que retirarse. Ya en semis eliminó a Jaume Munar por 5-7, 6-3 y 6-1.

El año 2026, en el que Carlos Alcaraz iniciaba una nueva etapa con Samuel López como entrenador, comenzó en el Open de Australia, que era el único Grand Slam que le faltaba al de El Palmar, y lo logró ganar, al igual que se coronó en Doha antes de que comenzase el calvario con su lesión de muñeca. A su regreso alcanzó los cuartos en el US Open y ganó la Laver Cup, aunque ahora espera poder revalidar el trofeo en el ATP 500 de Tokio 2026.

La organización de esta competición nipona ha programado el Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka correspondiente a la final del ATP 500 de Tokio 2026 para este martes 6 de octubre. Este choque entre Carlitos y el checo arrancará a las 11:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se jugará en el Coliseo Ariake. Estos dos tenistas se han enfrentado en cuatro ocasiones, cayendo tres del lado del murciano.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka en el ATP 500 de Tokio en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se jueguen en este torneo disputado en la capital de Japón fue Movistar+. El Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka de la final del ATP 500 de Tokio 2026 se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Plus+, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de esta plataforma deben saber que podrán podrán descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV para ver en vivo online y en streaming lo que suceda en el Coliseo Ariake. La app de pago Tennis TV también es otra opción para disfrutar de este choque en el que está en juego el título.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que suceda en la previa de esta final del ATP 500 de Tokio 2026. También narraremos en directo y en vivo online el encuentro Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka y una vez termine el choque publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el país nipón.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka del ATP 500 de Tokio 2026

También tenemos que recordar que todos los aficionados a este deporte y seguidores de Carlitos que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming la gran final del ATP 500 de Tokio 2026 podrán escuchar gratis por la radio este choque. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con el Coliseo Ariake para narrar el minuto a minuto de este vibrante Carlos Alcaraz – Jiri Lehecka.