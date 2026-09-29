La guía más completa del ATP 500 de Tokio: cuándo es, fechas claves, dónde se juega y cómo ver por televisión en directo y en vivo online

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar vuelven a la competición en el ATP 500 de Tokio, que se disputa entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, fecha en la que tendrá lugar la final de un torneo en el que el tenista murciano defiende título. Además de los tenistas españoles, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti y Jiri Lehecka completan el cartel de los Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, en el que cerrará su carrera el ídolo local Kei Nishikori. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ATP 500 de Tokio.

Después de la disputa del US Open y la Laver Cup, los mejores tenistas del mundo ponen rumbo a Japón para la disputa del ATP 500 de Tokio, que será la antesala del Masters 1000 Shanghái, que se disputará entre el 7 y el 18 del próximo mes de octubre. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar serán las estrellas españolas que estarán en el torneo que se disputará en la capital nipona, donde se despedirá de Kei Nishikori.

Cuándo empieza el ATP 500 de Tokio 2026

El ATP 500 de Tokio 2026 comenzará este miércoles 30 de septiembre con la disputa de los primeros partidos de una competición que se celebrará en el Ariake Tennis Forest Park.

Calendario del ATP 500 de Tokio 2026

Este es el calendario de la ATP 500 de Tokio:

Cuadro principal: Miércoles 30 de septiembre – Domingo 4 de octubre.

Final individual: Martes 6 de octubre.

Cuánto dinero se reparte en el ATP 500 de Tokio 2026

El prize money del ATP 500 de Tokio es de 2,3 millones de dólares y se repartirá de la siguiente manera:

Campeón: 437.955 dólares/ 500 puntos

Finalista: 235.685 dólares / 330 puntos

Semifinal: 125.605 dólares / 200 puntos

Cuartos de final: 64.170 dólares / 100 puntos

Segunda ronda: 34.255 dólares / 50 puntos

Primera ronda: 18.270 dólares / 0 puntos

¿Juegan Alcaraz y Jódar el ATP 500 de Tokio 2026?

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar estarán presentes en el ATP 500 de Tokio 2026 después de ser claves en la victoria de Europa en la Laver Cup. El tenista murciano busca su primer título desde el mes de febrero y, para defender título, tendrá que salir vencedor de un cuadro complicado.

Carlos Alcaraz se medirá en su primer partido al estadounidense Alex Michelsen y, si gana, se enfrentará al ganador del duelo entre Matteo Arnaldi o Rei Sakamoto. En cuartos, Alcaraz se podría medir a otro estadounidense, Tommy Paul, para llegar a unas semifinales en las que también se encontraría con otro tenista de Estados Unidos: Taylor Fritz.

Rafa Jódar, que va por la otra parte del cuadro, se estrenará ante un rival de la previa que podría ser Arthur Fils (viene de esta ronda por un error burocrático) y en octavos podría jugar contra Davidovich. Si sigue superando rondas, en cuartos podría enfrentarse a Brandon Nakashima y en semifinales a Frances Tiafoe.

Dónde se juega el ATP 500 de Tokio

El torneo se disputa en el Ariake Tennis Forest Park, lugar desde donde lleva celebrándose el torneo desde 1972.

Cuántas horas de diferencia hay entre Tokio y España

Desde marzo hasta octubre, con el horario de verano que seguirá presente durante la disputa del torneo, Tokio va 7 horas por delante de España. Por ejemplo, si en Madrid son las 15:00 horas, en la capital de Japón son las 22:00 horas.

Cómo ver por televisión el ATP 500 de Tokio 2026

El ATP 500 de Tokio se podrá ver por televisión en España a través de Movistar, que retransmitirá todos los partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar a través de sus distintos canales. En OKDIARIO también te podrás informar sobre todo lo que sucede en el torneo.