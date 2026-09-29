De la Fuente descarta a Le Normand, Yeremy Pino y Roberto Fernández contra Croacia

Luis de la Fuente ha descartado a Robin Le Normand, Yeremy Pino y Roberto Fernández para el partido de este martes contra Croacia. Los tres son las ausencias en la lista de 23 dorsales para el encuentro del Sánchez-Pizjuán. España busca su segunda victoria en la Liga de Naciones después de ganar en Wembley y se presenta por primera vez ante su afición desde la conquista del Mundial.

El descarte de Le Normand era esperado por el momento en el que se produjo su incorporación. El central del Atlético de Madrid se unió a la concentración el domingo para sustituir a Eric García, desconvocado por unas molestias en la rodilla izquierda. Apenas dos días después, tendrá que ver el encuentro desde la grada y tendrá minutos ante República Checa en Oviedo o frente a Croacia en Split.

Yeremy Pino también se queda fuera después de no haber tenido protagonismo en Wembley. El extremo no participó frente a Inglaterra y, ahora, De la Fuente ha elegido otras opciones para el ataque en una concentración que obliga a repartir esfuerzos: España jugará cuatro partidos en once días.

El tercer descarte es Roberto Fernández. El delantero del Espanyol, una de las novedades de la primera convocatoria tras el Mundial, tendrá que seguir esperando su oportunidad de debutar. Quien sí entra en la lista es Iván Fresneda, llamado para cubrir la baja por lesión de Pedro Porro. La elección de los 23 deja así fuera a un defensa y a dos atacantes para la primera gran noche de España en casa como campeona del mundo.