La OCU lo deja claro: ninguna norma permite vetar tu coche eléctrico en un parking y se incendia hasta 20 veces menos

Llegas a un parking del centro, buscas la barrera y te topas con un cartel que avisa de que los coches eléctricos no pueden entrar. Cada vez más conductores se encuentran avisos así, casi siempre por el mismo motivo. El miedo a que una batería arda en un sótano.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha respondido sin rodeos. En una guía publicada el 16 de septiembre de 2026 explica que, como norma general, ninguna ley permite dejar fuera a todos los eléctricos de un aparcamiento abierto al público. ¿Y si aun así te cierran el paso? Se puede reclamar.

Qué dice exactamente la OCU

El razonamiento es sencillo. Los aparcamientos cumplen normas contra incendios que fijan la ventilación, la evacuación, la detección y la extinción, y esas reglas no distinguen entre un coche con batería y otro con depósito de gasolina.

Eso no convierte cualquier veto en ilegal. Un parking con fallos de seguridad podría tomar medidas excepcionales mientras los arregla, siempre que estén justificadas técnicamente, sean proporcionadas y temporales. Lo que la OCU no acepta es una prohibición permanente para todos, que a su juicio sería una «práctica discriminatoria y lesiva de los derechos de los consumidores».

La ley empuja en sentido contrario

Basta con repasar el BOE. La ley de cambio climático de 2021 obliga a que los edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento tengan una dotación mínima de puntos de recarga desde el 1 de enero de 2023. Vamos, que el legislador pide enchufes para eléctricos, no carteles para echarlos.

En los bloques de pisos pasa algo parecido. La Ley de Propiedad Horizontal dice en su artículo 17 que instalar un punto de recarga en una plaza individual del garaje solo exige comunicarlo antes a la comunidad, y que el vecino interesado paga la obra y la luz. No hay en ella ningún veto específico a los eléctricos.

La parte técnica también está escrita. La instrucción ITC-BT-52, que marca cómo debe hacerse la instalación eléctrica para recargar coches, pide al menos una estación de recarga por cada 40 plazas en los aparcamientos nuevos que no dependen de un edificio.

Arden menos, pero cuesta más apagarlos

¿Es un mito el miedo a las baterías? No del todo. Los eléctricos llevan baterías enormes de iones de litio, y un fallo puede provocar una fuga térmica, una reacción en cadena en la que cada celda calienta a la siguiente, como fichas de dominó.

La frecuencia, eso sí, juega a su favor. Según los informes que recoge la OCU, el riesgo de incendio de un eléctrico es entre 10 y 20 veces menor que el de un coche de gasolina. La Comisión Europea también sostiene que estos fuegos no son más frecuentes y que vetarlos en aparcamientos cubiertos no está justificado, salvo casos como un vehículo gravemente dañado.

El lío llega cuando el fuego ya ha empezado. El proyecto EV FireSafe, respaldado por el área científica de Defensa de Australia, indica que un coche de combustión en llamas alcanza entre 815 y 1.000 grados, y uno eléctrico hasta 1.200. Por eso cuesta más apagarlos.

El hueco que ven los expertos

Que no haya prohibición no cierra el debate. El Código Técnico de la Edificación obliga a que el garaje sea un sector de incendio separado, una especie de caja pensada para encerrar el fuego, y a que los cerrados controlen el humo. Pero no distingue qué mueve al coche.

Ahí algunos investigadores ven margen de mejora. El proyecto europeo EVRISK, coordinado por la Universidad de Navarra entre 2023 y 2025, advertía de que los códigos de construcción aún no contemplaban de forma específica los incendios de eléctricos en aparcamientos.

Qué hacer si te cierran el paso

La OCU recomienda pedir la hoja de reclamaciones y exigir que te expliquen qué problema concreto tiene la instalación. ¿No convence la respuesta? Toca acudir a los organismos de consumo o al arbitraje, y si el parking es municipal o de concesión pública, avisar al ayuntamiento.

El aviso llega mientras hasta los fabricantes españoles de cargadores reordenan su negocio. Y mientras Europa discute el futuro de los coches de gasolina, la batalla del eléctrico se libra también en algo tan cotidiano como el parking.

La guía completa con los consejos para reclamar se ha publicado en la web de la OCU.

Crédito de la imagen: Raimond Spekking (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).