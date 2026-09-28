Michel Mayor, Premio Nobel de Física: «La gente piensa que la humanidad es eterna pero nos vamos a extinguir»

Michel Mayor pone en duda una idea muy extendida: que el ser humano es una especie destinada a perdurar para siempre. Unas declaraciones más que impactantes que ponen de relieve la fragilidad de la humanidad a pesar de que no seamos del todo conscientes de ello.

Un horizonte de «un millón de años más»

El científico recordó que años atrás ya había calculado que a la humanidad le quedaría «un millón de años más, como mucho». Mayor vincula esa estimación con lo que enseña la paleontología sobre el ciclo de las especies, que aparecen, evolucionan y terminan desapareciendo, sin que haya motivos para pensar que la nuestra vaya a ser una excepción.

El astrónomo mencionó además otras amenazas que podrían comprometer el futuro de la especie, como el impacto de grandes asteroides o los riesgos derivados de la propia actividad humana. A una escala temporal mucho mayor, advirtió de que dentro de unos 2.000 millones de años la Tierra dejará de encontrarse en la zona habitable del sistema solar, la franja en la que un planeta puede mantener condiciones compatibles con la vida.

Conviene precisar el alcance de sus palabras. Se trata de una reflexión sobre la duración de las especies y sobre las condiciones que pueden poner fin a su existencia, no de una predicción científica que fije una fecha para la desaparición del ser humano.

El descubridor del primer exoplaneta

Nacido en Lausana (Suiza) en 1942, Mayor se doctoró en Astronomía en 1971 y desarrolló buena parte de su carrera en la Universidad de Ginebra, de la que es profesor emérito. Su investigación se ha centrado en el estudio de las estrellas y de los planetas situados fuera del sistema solar.

En 1995, junto con Didier Queloz, que entonces era su estudiante de doctorado, anunció el hallazgo de 51 Pegasi b, el primer planeta identificado en órbita alrededor de una estrella parecida al Sol. Aquel descubrimiento supuso un punto de inflexión y abrió el campo de los exoplanetas, que desde entonces se ha convertido en una de las áreas centrales de la astronomía moderna.

El trabajo les valió a ambos el Premio Nobel de Física de 2019, que compartieron con el cosmólogo James Peebles. El galardón reconoció las aportaciones de los tres a la comprensión de la evolución del universo y del lugar que ocupa la Tierra en el cosmos.

La búsqueda de vida en otros mundos

Más allá de su reflexión sobre el destino de la humanidad, Mayor sigue pendiente de los retos de su disciplina. En la misma entrevista con El País señaló que uno de los grandes desafíos actuales es encontrar indicios de vida en otros planetas mediante el estudio de posibles biomarcadores, es decir, señales que podrían delatar la presencia de actividad biológica.