Tesla acelera en Alemania: 7.500 coches a la semana desde octubre y turnos extra para llegar a tiempo

Hace cuatro años, la fábrica que Tesla inauguró en marzo de 2022 entre los pinares de Grünheide, a las afueras de Berlín, sacaba sus primeros Model Y con cuentagotas. Hoy quiere fabricar 7.500 coches a la semana desde octubre de 2026, unos 375.000 al año, toda la capacidad instalada que declara la compañía.

¿De dónde sale tanta prisa? De la demanda. Las matriculaciones de la marca en Alemania se han disparado en 2026, empujadas por un nuevo programa de ayudas públicas, y la planta va por debajo de lo previsto. Tanto es así que, según ha trascendido, ha organizado turnos extra en septiembre para cerrar el hueco.

De 5.000 a 7.500 coches por semana

El plan lo anunció el 25 de junio de 2026 André Thierig, director de la fábrica, con una frase muy sencilla, «Giga Berlin sigue creciendo». El salto llega en dos etapas. Desde julio, de 5.000 a 6.200 Model Y semanales, y en octubre hasta los 7.500.

Cada escalón supone contratar a 1.000 personas más, en una plantilla que ya supera los 11.000 empleados. A eso se suman más de 1.500 puestos en la fábrica de celdas de batería, donde la compañía de Elon Musk invertirá unos 250 millones de dólares (unos 217 millones de euros). En total, la empresa habla de cerca de 3.500 empleos nuevos.

El Gobierno de Brandeburgo celebró el anuncio ese mismo día. Su primer ministro, Dietmar Woidke, aseguró que Tesla «es y sigue siendo una historia de éxito» en la región y que invierte «contra la tendencia general de la industria del automóvil».

Turnos extra para cerrar el hueco

Aquí viene el matiz. Según documentos internos que han salido a la luz, la planta fabrica ahora menos de 6.500 coches a la semana, unos 1.000 por debajo del objetivo. Por eso la dirección y el comité de empresa han pactado tres turnos extraordinarios, el viernes 18, el sábado 19 y el viernes 25 de septiembre.

Se pagan con un suplemento del 35% y dejan fuera las áreas de motores, baterías y celdas. ¿Basta con eso para llegar a los 7.500? Difícilmente. Cada turno extra aporta unos 450 coches, así que la mejor semana de septiembre rondaría los 7.100 o 7.300, todavía por debajo de la meta.

Es como el estudiante que empolla la noche antes del examen. Sirve para arañar algunos puntos, pero no sustituye al trabajo de todo el curso. Vamos, que el verdadero salto tendrá que llegar con las nuevas contrataciones, si se cumple el calendario. Tesla no ha detallado públicamente estas cifras.

Los alemanes vuelven a comprar Tesla

¿Hay compradores para tantos coches? Los datos oficiales dicen que sí, al menos por ahora. Según el KBA, el organismo federal alemán que registra las matriculaciones, Tesla matriculó 3.034 coches en agosto de 2026, un 110,5% más que un año antes, y acumula 32.258 en lo que va de año, un 182% más.

El mercado eléctrico entero está en racha. En agosto se matricularon 68.930 coches 100% eléctricos en Alemania, un 75,1% más que en agosto de 2025, casi uno de cada tres coches nuevos (el 32,4%). En la Unión Europea, los eléctricos puros alcanzaron una cuota del 20,7% en el primer semestre, según la patronal ACEA.

Buena parte del tirón se explica por la nueva prima estatal alemana, de entre 3.000 y 6.000 euros para los hogares con ingresos de hasta 80.000 euros al año que compren un eléctrico puro. A 1 de septiembre se habían aprobado 52.473 solicitudes. Tesla es el segundo fabricante más beneficiado, con 8.141 coches, solo por detrás del grupo Volkswagen (11.680).

Una fábrica pensada para 500.000 coches

Conviene poner el objetivo en perspectiva. Cuando la planta abrió, la primera fase contemplaba hasta 500.000 vehículos al año. Los 375.000 de ahora quedan lejos de aquella promesa. Eso sí, suponen el ritmo más alto desde que arrancó la cadena.

A escala mundial, la compañía entregó 480.126 coches en el segundo trimestre de 2026, un 25% más que un año antes. Europa era hasta hace poco su punto débil, tras un 2025 de ventas a la baja. Todavía está por ver si el impulso aguanta cuando se agote el presupuesto de la prima o cuando aprieten los rivales chinos.

De hecho, la competencia no se queda quieta. Marcas como BYD presumen ya de eléctricos con más de 1.000 kilómetros de autonomía anunciada, mientras Grünheide fabrica un único modelo. Que el Model Y siga tirando del carro dependerá, en la práctica, de que las ayudas y los precios acompañen.

La información oficial sobre la Gigafactory Berlin-Brandenburg y sus ofertas de empleo se ha publicado en la web de Tesla.