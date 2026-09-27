Se buscan voluntarios para vivir gratis en Montenegro con 3 comidas al día e Internet a cambio de mejorar la web de un hotel con granja 16 horas semanales

¿Quién no ha fantaseado con pasar el otoño frente al Adriático sin pagar alquiler? Para quienes saben programar, esa idea tiene una puerta abierta en Montenegro. Un hotel rural con granja cerca de la ciudad costera de Bar busca a un programador que mejore su web y su presencia en redes y portales de reservas, y a cambio ofrece cama, tres comidas al día e Internet rápido.

La oferta pide 16 horas semanales con dos días libres, estancias de entre cuatro y doce semanas, y está abierta de septiembre a febrero. Eso sí, tiene requisitos de edad e idiomas y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Montenegro

La anfitriona se llama Nina y el proyecto es Guvno Hotel & Farm, que en su web se define como un hotel rural moderno con granja ecológica certificada y cocina del campo a la mesa. Está en la zona de Crmnica, en el municipio de Bar, en la costa sur del país.

¿Y qué recibe el voluntario? Una cama en un dormitorio compartido, desayuno, comida y cena todos los días, Internet rápido y un espacio de trabajo. La ficha suma lavandería gratis, bicicletas, clases de idiomas, un curso de permacultura, tours y senderismo sin coste, descuentos en el restaurante y un certificado al terminar.

La oferta acumula 27 reseñas con una nota media de 4,0 sobre 5. Los viajeros elogian la hospitalidad de Nina y la comida casera, aunque alguno avisa de que el sitio está aislado y recomienda alquilar coche. Nina responde al 100% de las solicitudes en menos de un día.

Las tareas tecnológicas y el horario

El anuncio no se anda con rodeos. Piden un programador informático «que nos ayude a embellecer la web oficial del hotel y granja Guvno» y que les eche una mano para presentarse «lo mejor posible en las redes sociales y en las plataformas de venta de nuestro hotel». En la práctica, se trata de retocar el diseño y el código de una web ya existente y cuidar la ficha del hotel en los portales de reservas.

Un hotel rural vive de que lo encuentren en Google, así que hay bastante de SEO, el conjunto de técnicas para que una web salga arriba en los buscadores. La jornada es de 16 horas semanales, poco más de tres al día, con dos días libres.

Este tipo de anuncios se ha vuelto habitual con el trabajo remoto. Hay quien se va a mantener las redes de una base en la Antártida y hay quien prefiere el Adriático. Con un portátil y buena conexión, se rinde igual en cualquier sitio.

Los requisitos para postularse

El anfitrión busca personas de entre 18 y 40 años, con inglés intermedio y nociones básicas de español. Acepta viajeros solos, parejas y dúos. La estancia mínima es de cuatro semanas y la máxima de doce, con plazas de septiembre a febrero, fuera de la temporada alta de playa.

Lo que no cubre la oferta son los vuelos, el seguro de viaje, el transporte dentro del país ni el visado. Ese último punto no es problema, porque según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, los españoles no necesitan visado para estancias de hasta 90 días en Montenegro y pueden entrar solo con el DNI. Ojo, la tarjeta sanitaria europea no vale allí, así que hace falta seguro médico.

No es un empleo remunerado, sino un intercambio. Nada que ver con la empresa británica que paga alojamiento y hasta 75.000 euros para entrenar robots. Tampoco con la NASA y sus voluntarios para simular Marte. Aquí el sueldo es el techo, la comida y el paisaje.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

Primero hay que crear un perfil y elegir un plan de pago anual. El plan Trips para viajeros solos cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros) y el de parejas o dúos, 69 dólares (unos 60 euros). Hay planes Pack de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros) con más protección.

Después se envía la solicitud a Nina, se espera su preaprobación y se confirma el viaje. Ese último paso activa la Protección WP, que en el plan básico devuelve hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y garantiza el reembolso si ningún anfitrión responde en 30 días. Las plazas de este tipo de ofertas suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.