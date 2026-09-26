Una brutal agresión en una cárcel de Sevilla se salda con tres funcionarios de prisiones heridos

Una brutal agresión en el Centro Penitenciario de Sevilla I se ha saldado con tres funcionarios de prisiones heridos, uno de ellos trasladado a urgencias. El ataque se produjo por un interno que acababa de ingresar en prisión, presuntamente por el asesinato a una prostituta en Bormujos, según ha podido saber OKDIARIO.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado los hechos. Vuelven a poner el foco en la desprotección del colectivo y en la parálisis de la ley para reconocerlos como agentes de la autoridad.

El interno sería un joven de unos 20 años, que asesinó a una prostituta, además de intentar matar a otra mujer. El joven habría cogido un objeto punzante y habría atacado a la mujer. Según han informado fuentes cercanas a este periódico, el joven intentó realizar el mismo procedimiento con el funcionario de prisiones.

El interno, recién ingresado, se abalanzó contra un funcionario usando un pincho carcelario fabricado con el mango de un peine. Tras tirarlo al suelo y propinarle puñetazos en la cara y el cuello, tuvo que ser reducido por varios trabajadores debido a su alta agresividad.

La APFP asegura que el joven ingresó a las 14:15 horas tras «el cacheo reglamentario y se le entregó un lote higiénico». Menos de tres horas después, «el funcionario del departamento de ingresos abre la celda del referido interno y éste sin mediar palabra se abalanza contra él esgrimiendo un pincho carcelario fabricado con el peine».

Al momento, el Jefe de Servicios acudió con más funcionarios, debido a la alta agresividad del interno y corpulencia. «Con gran esfuerzo y profesionalidad los funcionarios intervinientes pudieron reducir al interno», explican.

Tres funcionarios fueron atendidos, incluido el Jefe de Servicios, por los servicios médicos del centro y posteriormente uno de ellos fue trasladado a Urgencias.

Profesión de riesgo

Según la APFP, la agresión coincide con el bloqueo en el Senado de la proposición de ley para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad. Exigen de forma urgente la consideración de profesión de riesgo, dotación de medios coercitivos modernos (como pistolas táser), aumento de plantillas y la equiparación salarial con Cataluña bajo el lema igual trabajo, igual salario.