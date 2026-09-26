La afición española recibe a la Selección al grito de «¡campeones!» en Wembley
Los 4.700 españoles presentes en Wembley celebraron el Mundial conquistado en Estados Unidos
España estrena la segunda estrella contra Inglaterra
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No podía ser de otra manera. La selección española fue recibida a grito de «¡campeones!» cuando saltó al césped de Wembley para comenzar el calentamiento previo al encuentro que mide a los de Luis de la Fuente contra Inglaterra. Los 4.700 aficionados españoles presentes en el feudo londinense dieron esta cálida bienvenida a los reyes del mundo, que el pasado 19 de julio conquistaron por segunda vez el planeta en Nueva Jersey.
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