La afición española recibe a la Selección al grito de «¡campeones!» en Wembley

No podía ser de otra manera. La selección española fue recibida a grito de «¡campeones!» cuando saltó al césped de Wembley para comenzar el calentamiento previo al encuentro que mide a los de Luis de la Fuente contra Inglaterra. Los 4.700 aficionados españoles presentes en el feudo londinense dieron esta cálida bienvenida a los reyes del mundo, que el pasado 19 de julio conquistaron por segunda vez el planeta en Nueva Jersey.